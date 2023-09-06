北市中山國中地下停車場今啟用 在地里民月租享7折優惠

台北市中山國中停車場與綜合大樓，第二階段停車場及運動場工程8月完工，今天正式啟用，共提供地下兩層288格車位，停管處表示，整體工程從大樓興建到停車場完工耗時5年、花費8.4億，希望停車場能滿足周邊民眾需求，改善周邊交通環境，提供通學巷道完善人行空間，周邊民眾月租也能享有最低7折優惠。

停管處副處長張建華表示，停車場與綜合大樓新建工程於2018年8月開工，綜合大樓完工後持續闢建停車場，第一期綜合大樓在2021年10月完工啟用，今年8月停車場完工，總共耗時五年，花費約8.4億。

停管處表示，中山國中緊鄰商業用地及住宅區，藉由學校改建及停車場啟用，改善學校教學環境及吸納社區巷道停車，停車場開場後，周邊交通設施亦同步調整，包含機車退出人行道措施、增設標線型人行道以及路邊格位調整，提供通學巷道完善人行空間，改造社區環境。

停車場於今天開始試營運，提供288格小型車停車位，10月1日正式收費，每小時收30元，全日月票新台幣5750元，設籍停車場所在里民眾，享全日月票7折優惠，每月4025元；停車場出入口周邊服務半徑300公尺設籍里民，享全日月票8折優惠，為每月4600元。

至於類似校園標的有沒有規畫，張建華說，包含萬華區新和國小、文山區景美女中都有蓋地下停車場預計年底啟用，其他包括內湖國中、大安國中等大約有10幾場都在興建中，完工滿足民眾停車需求後，就會對周邊巷道整頓，打造行人友善空間。