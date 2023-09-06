中正萬華民進黨躺著選？ 吳沛憶：不敢大意全力應戰

國民黨中常會提名鍾小平戰中正、萬華區立委，同黨應曉薇也說要報備參選到底，還有于美人在基層划水，加上民進黨吳沛憶恐成四腳督局面。民進黨籍北市議員、立委參選人吳沛憶今表示，鍾小平是議會資深同事，選戰經驗豐富，雖然準備十足，但心態上不敢大意，仍要全力應戰，爭取選民認同。

面對國民黨籍北市議員應曉薇將參選到底、鍾小平獲國民黨提名，無黨籍立委參選人于美人稱民進黨是唯一獲利者。吳沛憶回應，國民黨在中正、萬華區從提名階段到現在爭議不斷，接下來是國民黨主席朱立倫要去處理的問題，如何讓結果在黨內能夠服眾，這其實是國民黨內的家務事，不便做太多評論。

吳沛憶說，中正、萬華區過去國民黨的基層樁腳組織實力就相當堅強，現在提名鍾小平，其實他也是議會同仁，是很資深、也是可敬對手，面對所有候選人，自己都是準備十足，心態上絕對不敢大意，全力應戰。

吳沛憶指出，國民黨在中正、萬華區基層實力很堅強，這絕對是一場硬仗，所以自己從基層組織、勤跑、空戰準備等很早就起跑，自己知道說一定要比別人更加努力，加倍勤跑、加倍認真，爭取每個選民支持認同。

吳沛憶表示，自己要爭取支持對象是中正、萬華區的民眾，必須要把自己對於區域和國家願景政見清楚提出，要非常認真努力，秉持過去在地服務的認真，爭取大家支持。

吳沛憶最後說，鍾小平是議會資深的同事，也有豐富選戰經驗，面對選戰壓力非常大，體重掉了好幾公斤，大家都說有變瘦，自己心態上是壓力大，但信心十足，絕對不敢鬆懈。