士林區首例！北市登革熱本土再+1 20歲男有台南活動史

台北市今天新增2例本土登革熱病例，本土跟境外各1例，皆居住於士林區，本土病例為20多歲男性，個案於潛伏期間有台南市活動史，也是士林區今年首度出現本土登革熱個案，士林區公所已成立區級應變工作小組，由區長擔任指揮官，並發動社區清潔日進行孳生源清除。

衛生局說明，北市新增2例登革熱病例，本土病例及境外移入各1例，居住於士林區，本土病例為20多歲男性， 8月30日出現發燒、發冷、頭痛、肌肉痠痛等症狀，9月3日就醫後通報採檢，9月6日研判確診，個案於潛伏期間有台南市活動史，4位同住家人皆無症狀；境外移入病例為20多歲女性，9月4日自菲律賓入境，於機場檢疫採檢，9月6日研判確診。

因應本土登革熱病例，士林區公所已成立區級應變工作小組，由區長擔任指揮官，並發動社區清潔日進行孳生源清除，運用「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，以減少病媒蚊孳生。

衛生局統計，今年截至9月6日早上9時，北市累計38例登革熱確診病例，其中境外移入28例，本土病例10例，分佈於5個行政區，含北投區及文山區各3例、中山區2例、大同區及士林區各1例。

有民眾擔心清消藥劑會影響人體，衛生局說明，登革熱化學噴藥常使用含除蟲菊精或有機磷酯類的殺蟲劑，使用劑量僅足以殺死蚊蟲，對人體毒性極低，提醒民眾噴藥前，先將戶內、外可能成為病媒蚊孳生源積水容器清除、關閉門窗、家中有養寵物避免接觸藥劑、收好食物及物品；噴藥後可以打開門窗通風至少30分鐘、並簡單擦拭桌面及地板。