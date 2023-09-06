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賴清德萬里老家被認定違建 新北市府：佐證「這點」就可合法

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雨彈來襲！20縣市豪大雨特報 雙北留意午後大雷雨

民進黨早上才闢謠就被打臉！賴清德老家被判定是違建 藍議員籲出來面對

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
賴清德老家陷違建爭議。記者游明煌／攝影
賴清德老家陷違建爭議。記者游明煌／攝影

民進黨總統參選人賴清德被爆萬里老家蓋在礦業用地上，引發網路爭論。國民黨新北市議員葉元之指出，其實早期很多這種老房子，可能是因對法規不了解所造成的違建，外界不是要對這種違建趕盡殺絕，而是民進黨每次都喜歡攻擊別人的違建，用聖人的標準看別人，用賤人的標準看自己，才會引發如此反彈。

國民黨市議員廖先翔說，這類房屋很多鄉村地區非常多，他認為，民進黨過去都是「寬以待己，嚴以律人」，什麼東西都只要看是不是民進黨族類，非民進黨者就是滔天大罪，如今自己也要坦然面對檢驗。

國民黨市議員江怡臻表示，民進黨謠言澄清專區，根本就是謠言證實專區，上午才闢謠，下午被打臉；江怡臻說，違建問題依規定辦理，呼籲賴清德副總統不要躲在發言人後面，也多天不接受記者採訪，應該自己出來說清楚、講明白。

民進黨新北市議員李宇翔認為，政治人物本來就要經過檢驗，今天若新北市府認定是違章建築，違法部分該怎麼處理就怎麼處理，坦然面對，藍綠都一樣的標準。

民進黨新北市議員張錦豪說，賴清德老家在1970年代就已取得門牌，賴出生前就蓋好的房子，超過50年鄉下的房子當然沒有建照、使照。

張錦豪說，據了解，賴清德萬里老家原為礦工宿舍，已存在當地超過50年，目前無人居住，曾經在民國2003年左右老舊不勘而翻新，也就是現在的面貌，有人願意搬進來都要謝天謝地了。

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