雨炸新北！板橋龍興街淹水 大觀地下道淹小腿封閉中

新北市多地區今天下午出現午後強降雨，新北災害應變中心下午1點開設強化三級應變，板橋區已有多處淹水，市議員黃淑君貼出多張照片表示，龍興街、板城路又開始淹水了，稍早積水10公分，問題不解決，「對這些地方的居民公平嗎？」而板橋大觀地下道也積淹水到小腿肚位置，目前封閉中。

黃淑君表示，板橋這些地方以往只要下雨就會淹水，上次原本要跟板橋公所、水利局、養工處等單位辦積淹水路段會勘，卻臨時被取消，現在又淹水，「對這些地方的居民公平嗎？稍早去看積水10公分，現在應該更高，這些都是陳年老問題，市府何時才要解決？」