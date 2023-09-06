午後突然暴雨狂炸新北 溪南多區亮淹水警戒

台灣目前已較不受颱風威脅，不過北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒區，包含樹林、中和、土城及新店等區域，尤其鶯歌「國三S054K」觀測站時雨量快飆破90毫米，民眾外出需注意自身安全。

據水利署防災資訊網站發布，目前土城、新店、樹林、中和皆列為一級淹水警戒，已出現明顯積水或淹水；板橋及新莊列為二級淹水警戒，未來三小時內有七成機率出現積水或淹水。

據中央氣象局數據顯示，目前鶯歌「國三S054K」觀測站時雨量已經突破83.5毫米，數值亮紅字；鶯歌、林口、泰山及三峽等地時雨量最高達36.5毫米，數值為綠字；烏來、新店、五股、貢寮、八里、汐止、樹林等區最高時雨量也有12毫米，數值為藍字，皆需注意積淹水情況。

新北市政府表示，因應今日午後強降雨，新北市災害應變中心已於下午1時開設強化三級應變，以即時掌握各區災情狀況及應辦處置；提醒民眾多加注意瞬間大雨發生及自身安全，並慎防積淹水及溪水暴漲。