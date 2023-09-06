快訊

汪小菲告大S債務人異議之訴 一審輸了再上訴...律師冒雨來調解

喊完「黃金十年」就破產：英國伯明罕掉落赤字深淵

好市多換聯名卡 小心突收「1,800元年費」！3招安全下庄

午後突然暴雨狂炸新北 溪南多區亮淹水警戒

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒，新店河濱一帶開始出現幾淹水。圖／取自水利署防災資訊網
北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒，新店河濱一帶開始出現幾淹水。圖／取自水利署防災資訊網

台灣目前已較不受颱風威脅，不過北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒區，包含樹林、中和、土城及新店等區域，尤其鶯歌「國三S054K」觀測站時雨量快飆破90毫米，民眾外出需注意自身安全。

據水利署防災資訊網站發布，目前土城、新店、樹林、中和皆列為一級淹水警戒，已出現明顯積水或淹水；板橋及新莊列為二級淹水警戒，未來三小時內有七成機率出現積水或淹水。

據中央氣象局數據顯示，目前鶯歌「國三S054K」觀測站時雨量已經突破83.5毫米，數值亮紅字；鶯歌、林口、泰山及三峽等地時雨量最高達36.5毫米，數值為綠字；烏來、新店、五股、貢寮、八里、汐止、樹林等區最高時雨量也有12毫米，數值為藍字，皆需注意積淹水情況。

新北市政府表示，因應今日午後強降雨，新北市災害應變中心已於下午1時開設強化三級應變，以即時掌握各區災情狀況及應辦處置；提醒民眾多加注意瞬間大雨發生及自身安全，並慎防積淹水及溪水暴漲。

北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒，河域出現滾滾流水。圖／取自水利署防災資訊網
北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒，河域出現滾滾流水。圖／取自水利署防災資訊網
北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒。圖／取自水利署防災資訊網
北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒。圖／取自水利署防災資訊網
北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區時雨量超標。圖／取自中央氣象局
北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區時雨量超標。圖／取自中央氣象局

淹水 雨量 新北

延伸閱讀

颱風天停新北警所遭開單上網討拍 網狂酸：最危險地方最安全

新北板橋狂炸大雷雨 大觀地下道積水半輪胎高緊急封閉

午後強降雨時雨量達83毫米 鶯歌車過積水像海浪

綠營質疑新北愛心敬老卡沒編滿 市府：後續多元逐項開放

相關新聞

午後強降雨時雨量達83毫米 鶯歌車過積水像海浪

新北市鶯歌區今下午突然下起強降雨，時雨量達83毫米，也造成鶯歌地區有積水狀況，土城也出現淹水狀況。新北市議員蘇泓欽接獲民...

住戶崩潰！最貴社宅有人囤積雜物、蟑螂亂竄尿騷味四溢

號稱台北市最貴社宅的明倫社宅，出現1名獨居住戶長期囤積雜物，因髒亂造成社宅內蟑螂亂竄，且尿味四溢，同樓層鄰居忍受多年，隔...

午後突然暴雨狂炸新北 溪南多區亮淹水警戒

台灣目前已較不受颱風威脅，不過北部今午後仍下起傾盆大雨，新北多區列為淹水警戒區，包含樹林、中和、土城及新店等區域，尤其鶯...

「台中國際踩舞嘉年華」中秋連假登場 首度邀全民參賽共舞

「台中國際踩舞嘉年華」將於9月29日至10月1日在台中市民廣場、草悟道登場，今年共有20組國內外表演團隊輪番上陣，更首度...

新北板橋狂炸大雷雨 大觀地下道積水半輪胎高緊急封閉

受午後對流雲系發展旺盛影響，中央氣象局今天針對新北市、桃園市發布大雷雨特報，新北市今天下午1時許開始降下大雷雨，位於板橋...

載客出海推廣友善漁法 娛樂漁船主蔡志鴻獲選模範漁民

新北市瑞芳區深澳漁港娛樂漁船主蔡志鴻，投身漁業30多年，載客出海採用友善海洋的漁法，保護海洋資源，並加入「娛樂漁船海上救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦