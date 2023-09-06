「台中國際踩舞嘉年華」中秋連假登場 首度邀全民參賽共舞

「台中國際踩舞嘉年華」將於9月29日至10月1日在台中市民廣場、草悟道登場，今年共有20組國內外表演團隊輪番上陣，更首度邀請全民一同踩街比賽，只要報名就能參賽，一起舞動台中。

台中國際踩舞嘉年華今日舉行宣傳記者會，特邀活動代言人知名男團「FEniX」出席，8月底曾代表台灣赴日本名古屋真中祭演出的隊伍台中市新民高中也在現場重現表演。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年台中國際踩舞嘉年華，一連三天在市民廣場及草悟道規劃踩街表演及舞台演出，共有20組國內外表演團隊輪番上陣，國際團隊包括義大利高蹺互動、菲律賓傳統舞蹈、印尼特色舞蹈、日本活力踩街，將與在地知名舞團激盪出全新火花，展現台中節慶藝文觀光國際實力。

觀旅局指出，除觀賞舞團表演，今年也首度加入「全民踩街遊行趣味競賽活動」，邀請熱愛音樂、舞蹈的民眾一同參加踩街表演，活動公告後，引發各地民眾熱烈討論；市府也開放網路預約或現場報名，只要報名就能參賽，歡迎民眾踴躍參加，最高獎金5萬元。

觀旅局提醒，踩街表演時勿有違反善良風俗、妨害風化或政治化的行為，最重要的是盡情享受舞動的快樂，創造美好的歡聚時刻。

此次活動也特別與旅行社合作，推出踩舞嘉年華專屬台中遊程，並可享獨家活動紀念品；活動也和周邊友好店家合作，從旅宿、甜點、美食餐廳到觀光工廠DIY，超過40家食、宿、遊、購、娛等豐富優惠，民眾至活動現場服務台掃描QRCODE連結友好店家優惠網頁，今年底前至友好店家出示頁面即可享有專屬優惠。

另外，今年踩舞嘉年華活動現場設有LA RUE主題市集，9月30日開幕晚會當天更邀請來自原子少年選秀節目男團「FEniX」為活動代言，在市民廣場一同共舞。