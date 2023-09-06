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載客出海推廣友善漁法 娛樂漁船主蔡志鴻獲選模範漁民
新北市瑞芳區深澳漁港娛樂漁船主蔡志鴻，投身漁業30多年，載客出海採用友善海洋的漁法，保護海洋資源，並加入「娛樂漁船海上救援隊」，接受緊急救難訓練，當海上通報有船舶需要緊急救護時，提供專業的救援，並加入瑞芳區「藍海艦隊」，協助清除海上覆網，實踐海洋永續精神，獲選為今年模範漁民。
瑞芳區漁會昨晚舉辦漁民節慶祝活動，邀請平日辛勞工作的漁民聚在一起相互交流同樂。 新北市副市長劉和然出席活動，頒發獎狀表揚在地優秀模範漁民，感謝得獎者對在地漁業經濟、漁業文化的貢獻。
劉和然說，感謝漁民不辭辛勞在海上拚搏，讓民眾讓的餐桌增添多種美味與營養。市府將持續與漁會合作，推動「嗨漁港」計畫，導入智能化設備使漁港設施更便利，優化漁作環境。瑞芳區是東北角重要的漁業基地，盛產小卷、紅目鰱、白帶魚等沿近海漁獲，歡迎民眾遊瑞芳、吃海鮮。
瑞芳區漁會今年表揚12名模範漁民，各有自己的海洋和漁船故事。其中蔡志鴻退伍後就當船員，跟隨漁業前輩出海作業，累積一定經驗和資金後，開始經營娛樂漁船。
蔡志鴻以深澳漁港為基地，載客出海為業，同時致力行銷海洋生態觀光，推廣釣具取代網具，採用友善海洋的漁法保護海洋資源，並積極參與社區公益活動，擔任瑞芳區漁會志工。
蔡志鴻的娛樂漁船加入「娛樂漁船海上救援隊」，接受緊急救難訓練，當海上通報有船舶需要緊急救護時，協助提供最即時專業的救援。
瑞芳區漁會總幹事黃志明說，感謝漁民朋友為漁業永續奉獻心力，傳承寶貴漁業經驗，並推動海洋生態觀光，有利海洋資源永續發展。區漁會今年也表揚蔡文生、施麗華、蕭杜秋鸞3名志工，感謝他們協助漁港運作及推動漁業活動。
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