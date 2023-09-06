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午後強降雨時雨量達83毫米 鶯歌車過積水像海浪

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員蘇泓欽接獲民眾陳情，鶯歌雨勢下午突然很猛烈，民眾拍下畫面淹水約達20公分左右驚呼「車過像海浪！」。圖／蘇泓欽提供
新北市議員蘇泓欽接獲民眾陳情，鶯歌雨勢下午突然很猛烈，民眾拍下畫面淹水約達20公分左右驚呼「車過像海浪！」。圖／蘇泓欽提供

新北市鶯歌區今下午突然下起強降雨，時雨量達83毫米，也造成鶯歌地區有積水狀況，土城也出現淹水。新北市議員蘇泓欽說，下午雨勢猛烈，有民眾拍下淹水約20公分畫面，驚呼「車過像海浪！」區公所嚴陣以待三級開設，嚴防出現災情。

新北市鶯歌區下午出現時雨量83毫米強降雨，造成部分地區淹水，包括德昌街、德昌二街口，鶯桃路413巷2弄、高職西街118巷等處都有淹水災情。市議員卓冠廷團隊也接獲民眾反映土城永寧路68巷道路已半輪胎深，機車駛入有危險性。

蘇泓欽表示，曾與水利局會勘近期大雨積淹水地區，要求市府盡快改善各處積淹水情況，包含鶯歌中正三路470巷內大排溝水匣門故障、鶯歌火車站建國路端淹水、建國路與中正一路口、光明橋旁社區、鳳鳴簡易火車站旁大湖路、德昌街、湖山路、永吉市民活動中心等處。目前淹水地區持續排水中。

氣象局下午2點20分發出快訊表示，新北市三峽大豹溪發布災防告警，持續至下午4點19分，該區將有暴雨發生機率，民眾須留意溪水暴漲。

鶯歌區公所指出，因應下午強降雨，區公所開設三級強化災害應變，嚴防災情。

新北市議員蘇泓欽接獲民眾陳情，鶯歌雨勢下午突然很猛烈，民眾拍下畫面淹水約達20公分左右驚呼「車過像海浪！」。圖／蘇泓欽提供
新北市議員蘇泓欽接獲民眾陳情，鶯歌雨勢下午突然很猛烈，民眾拍下畫面淹水約達20公分左右驚呼「車過像海浪！」。圖／蘇泓欽提供

淹水 鶯歌區公所 蘇泓欽 雨量

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