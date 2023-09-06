綠營質疑新北愛心敬老卡沒編滿 市府：後續多元逐項開放

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜昨宣布，若當選後將提供長者排富全額補助健保，但新北市議員卻質疑，「若是有空規畫國家政策，要不要先回來看看新北市政？」指出敬老卡、愛心卡預算編列及點數二項問題。新北社會局表示，預算編列以實際使用為主，在經費可負擔下，使用範圍將朝多元化方向努力。

市議員黃淑君表示，最近偶爾會遇到鄉親詢問，「為什麼新北市福利補助項目這麼少？」其中最熱烈就是敬老卡的點數問題，首先除了捷運、公車、火車外，沒有其他可用項目，項目少；其次是點數無法累積，基本上，連在板橋的長輩使用率也是少之又少，更遑論偏鄉。

黃淑君更指出，截至去年12底，新北65歲以上長輩達68萬1360人，每人每個月480點，一年12個月，若是要滿足新北市所有的長輩，預算須編列「39億2463萬3600元」，但新北敬老卡預算編列，去年編列14億8817萬、今年編列15億6309萬，「編了不花，該編的又不編，該花的也不花，馬上又要審查113年的預算，市長會來嗎？」

社會局老人福利科長林妏燕表示，預算編列以實際使用為主，今年7月1日敬老卡及愛心卡使用範圍已開放台鐵，預計每年將增加支出約6420萬元、8月1日未滿65歲愛心卡使用範圍比照敬老卡已開放至捷運，每年將增加支出約8千萬元。

林妏燕表示，新北有許多其他縣市沒有的老人福利，持有新北市愛心卡、敬老卡及市民至新北公營場館均免費、免扣點；另各國民運動中心每日均設置有免費公益時段，提供65歲以上市民免費使用，在經費可負擔下，使用範圍將朝多元化的方向努力，後續逐項開放，期能更周全照顧長者及身心障礙者。

至於點數無法累積部分，林妏燕表示，為鼓勵新北長者及身障者每月能有效用點數搭大眾運輸外出活動，故現階段每月底歸零後即補實480點，且六都敬老愛心卡免費點數均為每月底歸零；另因點數適用範圍涵蓋北北基，剩餘點數累積使用涉及營運規則、北北基路線公車、捷運、台鐵相關設備、程式、報表及系統修改與各項財源籌措問題，尚需跨縣市研議。