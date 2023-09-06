淡北道路施工黑暗期 北捷縮短班距「卻沒說何時施行」

卡關27年的淡北道路將拚年底動工，台二線將面臨至少5年半的交通黑暗期。新北工務局說，已協調北捷將淡水站平日尖峰發車班距，從平均6分鐘縮短為5分30秒。不過議員鄭宇恩指出，現行班距就已是5分30秒，北捷公司評估班距可縮短至5分15秒，施行日期卻不清不楚，恐無法減緩施工造成衝擊。

淡北道路歷經環評決議不應開發後，改推動市區道路作為替代方案，只是期間遭環評撤銷、北市居民反彈、2度流標等，可謂命運多舛。直至今年7月以66億元決標，市府力拚年底開工、2029年完工通車。淡北道路全長約5.45公里，規畫為雙向四車道，北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市大度路，採外環道路方式興闢。

而原本車流量大的台二線，如今還需應付工程，地方開始憂心交通黑暗期。新北工務局指，已和台北及中央建立合作平台，協調北捷尖峰時段縮短班距至5分30秒、協調客運增加班次、建置周邊智慧交通管理路網，減緩衝擊。

不過鄭宇恩說，北捷早在2020年就已將平日上午尖峰班距縮短到5分30秒，她要求北捷評估，因應淡北道路未來施工階段可能增加的旅運需求。北捷評估報告指出，依今年6月實際旅客量統計，淡水北投區段尖峰小時最高站間旅客量，每小時約9400人，尖峰班距運能每小時約1萬8400人，載客率約51%，認為服務運己高於尖峰實際旅客量，每小時尚可再多載運約9000人，淡水、紅樹林站的旅客均能順利搭乘。

為因應淡北道路未來施工可能增加的旅運需求，報告分析，可將淡水站平日上午晨間6至7點離峰時段1班往象山列車，改為在淡水站尖峰時段7至9點發車，將淡水站平日上午尖峰班距，由現行平均約5分30秒縮短為5分15秒，配合淡北道路施工階段在適當時機實施。

鄭宇恩認為，評估報告僅表示「將配合淡北道路施工階段於適當時機實施」，恐無法減緩施工造成的衝擊。鄭說，新北市府應持續向北捷爭取更密集的班距，不管是因應淡北道路建設期的疏導，還是淡水人口成長等，同時也要求相關單位評估淡北直達車可行性。