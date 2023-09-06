住戶崩潰！最貴社宅有人囤積雜物、蟑螂亂竄尿騷味四溢

號稱台北市最貴社宅的明倫社宅，出現1名獨居住戶長期囤積雜物，因髒亂造成社宅內蟑螂亂竄，且尿味四溢，同樓層鄰居忍受多年，隔壁鄰居憤而拉白布條抗議，台北市議員陳怡君要求市府出面處理。北市住都中心表示，已依租賃契約規定的扣分制度辦理，並已扣分達30分，辦理終止租約、收回房屋等作業。

據陳情住戶指出，社區內1名獨居老婦，患有長年病痛，子女住在國外，經濟狀況看來無虞，卻欠繳多項費用，目前也已遭停水，房子內外不斷竄出尿味、惡臭、蟑螂遍布，住戶不得已只好自救，自費在走廊鋪起大批黏蟑板，但老婦對於住戶的好言相勸及熱心幫助，卻仍是不理不睬，甚至在半夜大吼大叫、潑尿，怒斥「臭死你們」。

陳怡君指出，住戶們多次向都發局、社區物管單位反映，要求市府相關單位介入協助，一方面可以讓老奶奶的居住環境得以改善，一方面也協助老奶奶就醫，但都發局及物管也無奈回應表示多次溝通無效。隱忍多年的受害住戶實在受不了，憤而在牆外拉起白布條、抗議市府擺爛。

陳怡君表示，這名長輩2年前也在中山區租屋，因製造惡臭髒亂導致蟑螂亂竄、甚至把水波到走廊讓鄰居不慎滑倒，於是成為市府包租代管的黑名單。沒想到該位長輩轉到明倫社宅居住後，引發更多住戶抗議。

陳怡君說，婦人年逾80幾歲，且有失智失能情況，拒絕社工溝通，如今社宅記點機制也達30點可解除合約搬離，但長輩也拒絕配合，現在就等法院程序判決後才能強制長輩搬離。

陳怡君指出，該名長輩生活明顯失能，市府不能將長輩從A地趕到B地以拖待變視而不見問題的本質，應積極介入讓該名長輩搬至台北市老人公寓居住，協助長輩就醫，也還明倫社宅住戶居住品質才是解決問題的最佳方法。

北市住都中心指出，因該住戶行為已影響其他住戶生活，為維護社宅住戶的居住環境品質，已由管理單位屢次勸導但仍未改善，目前已依租賃契約規定的扣分制度辦理，並已扣分達30分辦理終止租約、收回房屋等作業，目前刻由台北市政府都市發展局提出訴訟，後續將依訴訟程序辦理。

另外，現已責成社宅物業管理廠商針對走廊加強清潔及消毒頻率，避免異味及害蟲影響周遭住戶生活品質，另若住戶有於窗台、陽台懸掛物品的情形，管理單位亦將進行勸導，未改善則也會依扣分制度辦理。

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