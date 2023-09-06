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現切水梨添加糖精艋舺夜市攤商2度檢出 加重裁罰6萬

中央社／ 台北6日電

台北市衛生局今天公布25件現切水果攤商產品抽驗結果，發現艋舺夜市「男哥現削水果」在水梨中添加糖精，且此次是業者第2次被檢出不合格，衛生局加重裁處6萬元罰鍰。

台北市衛生局今天公布穀豆類產品、市售即食截切水果及7月生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，其中穀豆類共抽驗30件產品，檢出2件不符規定，包含1件印度產的黑芝麻殘留環氧乙烷，及1件印尼產的毛綠豆殘留農藥超標，皆已要求下架。

現切即食水果部分，衛生局共在寧夏夜市、大龍街夜市、華西街夜市、艋舺夜市、饒河街夜市、臨江夜市、延三夜市等地點抽驗25件產品，發現艋舺夜市「男哥現削水果」販售的水梨檢出甜味劑糖精，違反食品添加物使用範圍及限量暨規格標準。

衛生局表示，「男哥現削水果」去年已被檢出水梨含不得添加的糖精並遭罰，因此除命下架不得販售外，此次再加重裁處新台幣6萬元罰鍰。

至於生鮮蔬果抽驗結果，衛生局表示，7月共抽驗54件產品，其中13件檢出殘留農藥超標，包含3件百香果、2件白蘿蔔、2件荔枝及辣椒、葡萄、芥藍菜、波蘿蜜、九層塔、香菜各1件。

根據生鮮蔬果抽驗不符規定名冊，此次抽驗地點包含環南市場、五常市場、北投市場、全聯福利中心大安敦南店、家樂福天母店等，皆已要求業者下架違規產品，並移請來源縣市轄管衛生局開罰。

衛生局 夜市 抽驗

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