中和自強公園遊戲場遊具老舊 將換新打造森林秘密基地

中和自強公園兒童遊戲場在2018年新設立，該處是民眾休憩去處，又鄰近自強國小，遊戲場已經使用5年以上，且又是罐頭式遊具，部分家長覺得與其他共融式遊具相對無趣，希望能改善。中和區公所表示，將以環繞森林覓徑為主軸，重建共融性兒童遊戲場，趕在今年底完工。

自強公園位於中和員山配水池附近，原本缺乏無障礙通道，步道鋪面對長者不友善，經辦理改善工程後，公園新設無障礙坡道及塑木景觀步道，還提供舒適的登山健康步道，打造城市中的森林覓境。但兒童遊戲場部分，不但是罐頭遊具，老舊不堪，地板都是青苔，容易打滑，需要推動工程翻修。

新北市議員張維倩表示，推動老舊公園改建爲共融式公園是她目標之一，她邀請特色公園聯盟、自強國小及在地里長張興順共同參與設計，以全額建議款來補助改善自強公園兒童遊戲場，並以台灣藍鵲為設計意象，融入自然蟲鳴鳥叫之意，打造新的兒童遊戲場，預計在年底可以順利完工，給孩子們一個全新的遊戲場域。

中和區公所表示，公園將以自然為主題，打造「被樹林環繞的基地」，以咖啡色為主色調，襯托周遭自然的綠葉，讓小朋友在遊玩中適時舒緩眼睛，在主遊具上配置藍鵲，讓小朋友在遊玩中也能認識在地動物。再配合周邊配水池，搭配水池意象，讓整個遊戲場有不同元素，設計圖最快下周二定案。

另外，自強公園內，也有2棵黑板樹染上褐根病需治療，中和區公所表示，7月曾發生樹木倒塌壓傷民眾的案例，當時已邀請樹保委員前來勘查，並找出已生病樹木，將發包廠商整治。