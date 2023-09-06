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國慶北市不發嗡嗡包 改辦市集和路跑活動
雙十國慶將登場，台北市民政局今天宣布，今年取消發放嗡嗡包，但以慶祝國慶為主軸，運用國旗顏色設計主視覺，並布置更多面國旗，還舉辦市集及全程約3公里的路跑活動。
前台北市長柯文哲任內推出「國慶嗡嗡包」，每年國慶日皆吸引上萬民眾排隊搶領，台北市長蔣萬安上任後宣布不再發放，將改辦市集營造熱鬧氛圍，且一定會有「中華民國」。
台北市民政局長陳永德接受媒體聯訪表示，今年國慶升旗暨慶祝活動，會運用國旗的紅、白、藍3色來設計主視覺，邀請函也會出現中華民國字樣及國旗，並在活動現場布置多面國旗，並鼓勵民眾以國旗意象來穿搭。
陳永德說，今年慶祝活動除了會在市民廣場擺設市集，升旗典禮後還會舉辦限額3500人、全程約3公里的路跑活動，完賽者將拿到國慶小禮物。報名機制及日期擇期公布。
陳永德指出，過去柯市府任內的國慶活動會布置國旗，但因嗡嗡包關注度太高，變成是嗡嗡包宣傳活動，所以今年不只會布置更多面國旗，也會以慶祝中華民國國慶為主軸。
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