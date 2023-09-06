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頻出包！北捷今年已18次延誤 許淑華籲蔣萬安總體檢

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議員許淑華指出，台北捷運今年已出現18次延誤狀況。本報資料照
台北市議員許淑華指出，台北捷運今年已出現18次延誤狀況。本報資料照

北捷文湖線昨日上午8點發生車門故障，延誤趕著上班的通勤族3分多鐘時間。民進黨台北市第七選區立委參選人、北市議員許淑華盤點，今年北捷已18次延誤，呼籲台北市長蔣萬安該下令全面盤點文湖線機電、號誌、訊號連結等問題，並檢討北捷管理問題。

許淑華表示，在推廣大眾運輸符合世界潮流之時，文湖線卻屢屢延誤、故障出包，這已經是文湖線第18次延誤，即使扣掉乘客、天災等因素，也高達16次延誤，細數了北捷近年意外事故，包含列車故障、號誌故障、訊號異常，甚至還發生保養後不到一周手扶梯的失靈而摔傷30幾位民眾等離譜事故，已失去民眾信心。

她認為，文湖線應該全面總體檢，雖然一些台北議員為了討好前任台北市長柯文哲所荒廢市政監督，但市民都很想知道，曾創下準點率百分之百、過去營運算是全球優等生的北捷，這兩三年究竟出了什麼問題？

她質疑，難道是市長任命管理階層不夠專業？北捷的營運團隊螺絲鬆了？還是捷運重置基金在柯文哲任內被大量挪用，影響捷運的正常維運？這都要請現任的蔣萬安來盤點，給市民一個交代。

北捷 文湖線 捷運 許淑華 蔣萬安 議員

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