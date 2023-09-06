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建雙溪水庫？水利署指非短中期選項

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影

枯夏時節，基隆河水流幾乎停滯，自來水公司八堵抽水站照樣抽水，原因是新山水庫僅千萬噸蓄水量，只出不進，兩個月就會見底。興建雙溪水庫被水公司視為從困境突圍的解方，但水利署表示，考量社會、經濟因素及尚無共識，最起碼短中期沒有這個選項。

基隆河是基隆地區自來水主要水源，水量豐沛時，還可輸送新山水庫當「存糧」。基隆地區一天用水量約23萬噸，除靠新山、暖暖、安樂和六堵淨水場供應，中正、信義區部分用戶由貢寮淨水場供水。

新山水庫第一取水工管路今年初破管滲漏，水公司洩降水位，幾到見底以利施工，並在2月中完工後重新蓄升水量。為確保供水穩定，基隆河入夏後水位下降，水質變差，水公司照常抽水使用，避免用到水庫的水。不料未察覺藻類增生，調整製程應變，讓民眾打開水龍頭，發現流出的竟是帶有臭味的黃水。

基隆自來水供應的困境，除了「原料」庫存有限，水公司還要擔心抽水站上游的瑞芳工業區，倘若發生水質汙染事件恐「斷炊」。加上去年貢寮淨水場水源不足，讓基隆高地用戶無自來水可用。蓄水量1700萬噸的雙溪水庫，成為水公司眼中的解方。

水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，重啟雙溪水庫興建案，或許是水公司眼中最好的方法，但並未納入水利署短、中期穩定供水方案。因為推動這個計畫要整體考量，包括社會、經濟相關的影響，目前也還有很多人有意見，所以目前不在水利署的選項裡面。

郭耀程說，包括水公司、水利署各增6口水井，加上雙溪溪也有水潭可做運用，水公司另有從新店溪引水方案，透過這些短期措施，貢寮堰穩定供水能力已提升，為此水利署也把興建貢寮調整池期程往後延，也改列入遠程方案。

基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影
基隆新山水庫供應基隆地區自來水用水需求，水公司認為興建雙溪水庫更可提升調度能力 。記者邱瑞杰／攝影

新山水庫 基隆 水利署

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