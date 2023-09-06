木新市場2樓 天花板又塌 區民活動中心關閉將修繕

台北市文山區木新市場2樓的區民活動中心遭鑑定氯離子過高，近年陸續出現天花板區域塌陷問題。在地里長表示，10餘年來不斷修補，每天進出上百人，擔心天花板塌陷傷到人，議員也質疑市府效率怠慢。市場處表示，會先修繕2樓天花板坍塌及防漏，預計動用預備金支付，初估金額約900萬，但還是要由專業人士來斷定。

文山區民活動中心本月1日上午發生天花板突然大片坍塌，掉落許多石塊，因為地點就在電梯口，搭電梯民眾險些被砸傷，沒想到颱風「海葵」剛走，樟文里里長林淑珠到現場查看，發現地下室漏水及積水情況更嚴重。

林淑珠表示，這幾年陸續都有出現小面積坍塌，不過每次都是壞了又補、補了又壞，近幾年損壞面積愈來愈大，區民活動中心有近30個社團在這舉辦活動，每天進出此地有上百人，擔心若天花板突然塌陷，恐對民眾造成危險。

議員王欣儀表示，去年10月因活動中心鋼筋裸露、天花板脫落、漏水及廁所破舊等嚴重問題會勘，結構技師今年5月評估木新市場2樓，氯離子含量過高，且混凝土剝落、鋼筯裸露及天花板掉落嚴重，不建議2樓空間繼續使用，市場處今天將估價屋頂防水整修工程，但去年會勘到現在，估價估快一年至今仍沒下文，「市府決策緩慢、毫無效率」。

民政局表示，事發當天即派員前往確認現況並管制出入口，同時通知班隊停課及更換場地相關事宜，目前暫先關閉，區公所已請廠商前往處理，先巡查場地安全，並盡速修繕輕鋼架；後續整體建物防水補強工程配合市場處規畫。