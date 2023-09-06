黃大洲勉蔣萬安 施政挑戰不好做的

台北市長蔣萬安昨邀前市長黃大洲以「施政的魄力」來市政會議專題演講，黃大洲以自己施政理念「和平第一、人民至上、繁榮優先」3原則，送給蔣萬安當治理建議，蔣萬安則強調「市政一棒接一棒」，市府都是奠基在前人努力的基礎上，持續讓台北市不斷繁榮。

黃大洲說，他會到北市府專題演講，是因為蔣萬安日前出席一場北安路的巷弄美化工程，所以市府邀請二話不說就來了，因為蔣萬安能將巷道打通，當作重要政策之一，這個相當不容易，很佩服蔣市長，將巷道清理作為重要政見。

黃大洲期許，要選應做、未做、不好做的題目，否則就不需要有市長，也提出自己遺憾沒做完的施政，就是中華商場八棟拆遷後，原本規畫有地下道、停車場與台北車站特定區的聯合開發，還有活絡理教公所（西本願寺前身）、西門町舊城區等。「如果蔣萬安要接受挑戰的話，可以幫我完成未完成的施政。」

蔣萬安說，黃大洲過去最為大家耳熟能詳的政績，包括捷運興建六箭齊發，並採夜間施工減少對市民朋友影響；大安森林公園遷建，儘管當時受很大壓力與抗爭，但大家還是享受大安森林公園的成果；還有中華商場遷建、基隆河截彎取直，都為台北市打下重要發展基礎。

黃大洲提醒，因氣候變遷，北市最怕大雨，如果遇到像屏東、高雄的大雨，可能會變成一個湖一樣，要水利處馬上回去檢查，抽水站有沒有運作正常，垃圾有沒有清完？

黃大洲說，副市長林奕華的父親，也是他任內的教育局長，對台北市學校綠美化相當有貢獻，特別是屋頂，「未完成的部分，你們要幫它完成，這是世界重要的潮流，零排放。」

由於蔣萬安日前才剛結束雙城論壇赴滬參訪，黃大洲也提到，「到上海回來，我覺得很好，多交流就對了」，過去他都會與對岸交流，到大陸的次數已經記不起來，只有西藏沒有去過。