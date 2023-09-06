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聽學生唱戲想起老伴 獨居翁哭了

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
戲曲學院京劇學系學生蔣傅宇（右）演出經典「梁山伯與祝英台」，許阿公（左二）聽得如癡如醉。 圖／新北市社會局提供
戲曲學院京劇學系學生蔣傅宇（右）演出經典「梁山伯與祝英台」，許阿公（左二）聽得如癡如醉。 圖／新北市社會局提供

住新北石碇山區的82歲許阿公早年喪妻，5名子女成家後住南部，他獨自守在與妻子打拚而來的山屋種菜。新北市社會局、石碇區公所媒合花雅戲曲藝術教育推廣協會，戲曲學院師生上山搬演傳統戲曲，許阿公憶起年幼看野台戲的記憶，加上戲曲感人故事，想起往生多年的老伴，讓他感動得涕泗縱橫，還問「少年仔，什麼時候再來？」師生也紅了眼眶。

新北市社會局2年前推出「獨老五福樂活計畫」，以全面關照長輩居家、生活、行動、身心、老人保護等5個面向，委由一些民團組織協力照顧，此次市府結合新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會、國立台灣戲曲學院，將傳統京劇和歌仔戲等戲曲音樂帶上山。

協會總幹事潘俊仁及戲曲學院老師李亦舒帶領學生，在石碇區長劉彥伯等人陪同下，專程上山為許阿公表演，演出前師生簡短介紹戲曲、故事背景及身段示範教學，讓許阿公更能融入戲曲情境。

社會局長李美珍說，新北市年滿65歲人口突破70萬人，列冊關懷的獨居長者有5673人，市府透過「五福樂活計畫」，結合民間團體和志工，以創意及深入陪伴方式服務獨居長者，緩解因獨居帶來的孤寂感，讓長輩能在地安老。

獨居 長輩

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石碇獨老堅守老屋種菜 聽到這曲想起老伴...哭了

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