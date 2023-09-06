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居民請出「大墓公」抗議 下城活動中心拆除暫延

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北新店區下城社區活動中心近期面臨被拆除命運，新店副區長吳志忠（左）在大墓公前承諾與居民站在一起。記者李成蔭／攝影
新北新店區下城社區活動中心近期面臨被拆除命運，新店副區長吳志忠（左）在大墓公前承諾與居民站在一起。記者李成蔭／攝影

新北新店區下城社區活動中心有53年歷史，近年有林姓後代子孫主張土地所有權，民事判決新店區公所須拆屋還地，原訂昨天進場，在地居民群起抗議。新店副區長吳志忠表示，林姓後代子孫同意延期執行，公所會與居民站在一起，正透過行政訴訟爭取翻案。

下城社區活動中心是地方仰賴的公共空間，曾有托兒所，現在是銀髮俱樂部及松年大學。

地方耆老說，該地是當地先民社團「協同社」捐贈給「大墓公」土地，興建迄今53年，但5年前有林姓後代子孫組成祭祀公業，主張擁有土地所有權，民事訴訟進入二審。在地居民昨請出「大墓公」神尊坐鎮，抗議強制拆除。

下城發展協會理事長程燕鳳說，土地當年是先民共同捐給地方使用，林姓後代片面主張擁有土地所有權不合理。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋也表示，土地遭到惡意霸占，林姓家族主張其祖先為「協同社」唯一管理人，是因為文史資料不公開而敗訴。

公所前天有人員到活動中心搬走相關設備，引發居民憂心「是要棄他們於不顧」，公所及居民方過程中幾度爭吵，要求吳志忠表達立場，不能玩兩面手法。

吳志忠最後在「大墓公」前拿香承諾，公所不會再移走相關設備，會積極幫民眾解決使用需求；若有履勘，也一定會通知居民，避免突如其來的強拆。在行政訴訟上，公所一定會堅持到底，也希望能保留活動中心。

民事訴訟 新北

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