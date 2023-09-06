聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣設計展首到新北 交通大挑戰

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市長侯友宜（前左）與經濟部次長林全能（前右）等人昨天出席「2023台灣設計展」展前記者會。記者林澔一／攝影
新北市長侯友宜（前左）與經濟部次長林全能（前右）等人昨天出席「2023台灣設計展」展前記者會。記者林澔一／攝影

台灣設計展首次在新北市開展，市府預估單日最高能帶來20萬人次。新北市長侯友宜昨天說，台灣設計展21年終於「圈到」新北市，新北美術館在他副市長任內招標，總算要在10月6日第一次啟用，配合台灣設計展，讓三鶯文創成為北台灣藝術重鎮。地方議員憂鶯歌交通問題，建議要有接駁車配套，也可加開觀光巴士接駁遊客往返頂埔、三峽等地。

台灣設計展開辦21年，今年首次到新北市舉辦。2023台灣設計展10月6日至22日將在三鶯地區登場，以「○起來」（圈起來）為主題。

侯友宜昨致詞說，新北是環抱的地形，有山有海及多元族群，近年持續做市場、公園及都更，盼彰顯城市美學。

經濟部次長林全能說，台灣的硬體製造名聲響亮，不希望只有硬體強，也要有軟實力，2003年開辦台灣設計展，前10年與地方合作活化閒置場域，後續有加入地方特色，支持地方產業，今年首次與新北市合作，有5大主展區，還有衛星展區。

文化局長張䕒育說，新美館第二期工程已在8月底完成，經過2個月檢驗、取得使照後，新美館將配合10月設計展開放主體建物3至6樓，設計展結束後，新美館有室內裝修與靜置期，預計2025年正式開館。

2023台灣設計展主展區包括新北美術館、陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌同慶市民活動中心及新太源藝術工坊。交通局預估平日9萬人次、假日可達20萬人次，鶯歌腹地狹小，附近停車場嚴重不足，交通疏通壓力大。

交通局交安科長林碧芬說，交通局將在鳳鳴重劃區設置800格停車位、300個機車位，提供接駁車讓民眾往返，並鼓勵使用大眾運輸，台鐵鶯歌站北上與南下列車、公車班距會加密。

議員卓冠廷說，來鶯歌遊客多以小客車、搭火車為主，停車空間不足是挑戰，交通局規畫鳳鳴重劃區設置停車場，但距離展區5公里，建議接駁規畫要更到位。

議員蘇泓欽也說，曾建議交通局在三鶯線旁蓋立體停車場，官方以經費不足打回票。新美館近月辦多場小型熱身活動，附近3、4個停車場全滿，假日常要排隊等車位，加開觀光巴士接駁遊客是必要措施。

停車場

延伸閱讀

綠酸侯社福政策 新北市府批：綠提不務實政見才被淘汰

新北安坑下城活動中心緩拆 地方請來大墓公續抗爭

黃國昌自拆占國有地違建 新北：9/8現勘確認

改造行人通行環境 新北管委會10月底前申請最高補助15萬

相關新聞

黃大洲勉蔣萬安 施政挑戰不好做的

台北市長蔣萬安昨邀前市長黃大洲以「施政的魄力」來市政會議專題演講，黃大洲以自己施政理念「和平第一、人民至上、繁榮優先」3...

台灣設計展首到新北 交通大挑戰

台灣設計展首次在新北市開展，市府預估單日最高能帶來20萬人次。新北市長侯友宜昨天說，台灣設計展21年終於「圈到」新北市，...

居民請出「大墓公」抗議 下城活動中心拆除暫延

新北新店區下城社區活動中心有53年歷史，近年有林姓後代子孫主張土地所有權，民事判決新店區公所須拆屋還地，原訂昨天進場，在...

聽學生唱戲想起老伴 獨居翁哭了

住新北石碇山區的82歲許阿公早年喪妻，5名子女成家後住南部，他獨自守在與妻子打拚而來的山屋種菜。新北市社會局、石碇區公所...

木新市場2樓 天花板又塌 區民活動中心關閉將修繕

台北市文山區木新市場2樓的區民活動中心遭鑑定氯離子過高，近年陸續出現天花板區域塌陷問題。在地里長表示，10餘年來不斷修補...

新北安坑下城活動中心緩拆 地方請來大墓公續抗爭

新北新店安坑下城社區活動中心產權因民事敗訴，原擬今天強制拆除，後因故暫緩，但地方仍動員抗爭，不僅阿公阿嬤們舉牌上街抗議，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦