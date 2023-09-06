台灣設計展首到新北 交通大挑戰

台灣設計展首次在新北市開展，市府預估單日最高能帶來20萬人次。新北市長侯友宜昨天說，台灣設計展21年終於「圈到」新北市，新北美術館在他副市長任內招標，總算要在10月6日第一次啟用，配合台灣設計展，讓三鶯文創成為北台灣藝術重鎮。地方議員憂鶯歌交通問題，建議要有接駁車配套，也可加開觀光巴士接駁遊客往返頂埔、三峽等地。

台灣設計展開辦21年，今年首次到新北市舉辦。2023台灣設計展10月6日至22日將在三鶯地區登場，以「○起來」（圈起來）為主題。

侯友宜昨致詞說，新北是環抱的地形，有山有海及多元族群，近年持續做市場、公園及都更，盼彰顯城市美學。

經濟部次長林全能說，台灣的硬體製造名聲響亮，不希望只有硬體強，也要有軟實力，2003年開辦台灣設計展，前10年與地方合作活化閒置場域，後續有加入地方特色，支持地方產業，今年首次與新北市合作，有5大主展區，還有衛星展區。

文化局長張䕒育說，新美館第二期工程已在8月底完成，經過2個月檢驗、取得使照後，新美館將配合10月設計展開放主體建物3至6樓，設計展結束後，新美館有室內裝修與靜置期，預計2025年正式開館。

2023台灣設計展主展區包括新北美術館、陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌同慶市民活動中心及新太源藝術工坊。交通局預估平日9萬人次、假日可達20萬人次，鶯歌腹地狹小，附近停車場嚴重不足，交通疏通壓力大。

交通局交安科長林碧芬說，交通局將在鳳鳴重劃區設置800格停車位、300個機車位，提供接駁車讓民眾往返，並鼓勵使用大眾運輸，台鐵鶯歌站北上與南下列車、公車班距會加密。

議員卓冠廷說，來鶯歌遊客多以小客車、搭火車為主，停車空間不足是挑戰，交通局規畫鳳鳴重劃區設置停車場，但距離展區5公里，建議接駁規畫要更到位。

議員蘇泓欽也說，曾建議交通局在三鶯線旁蓋立體停車場，官方以經費不足打回票。新美館近月辦多場小型熱身活動，附近3、4個停車場全滿，假日常要排隊等車位，加開觀光巴士接駁遊客是必要措施。