新北安坑下城活動中心緩拆 地方請來大墓公續抗爭

新北新店安坑下城社區活動中心產權因民事敗訴，原擬今天強制拆除，後因故暫緩，但地方仍動員抗爭，不僅阿公阿嬤們舉牌上街抗議，還請來「大墓公」神祇坐鎮表達守護決心。

安坑在地文史社團「暗坑文化工作室」指出，下城社區活動中心的土地所有權為「有應公廟」（在地俗稱大墓公）的「協同社」持有，然而地方林姓家族主張其祖先為「協同社」唯一管理人。

暗坑文化工作室指出，在林家提告拆屋還地下，因新店區公所在民事訴訟上敗訴，以致於林家申請強制執行拆除活動中心。法院原定今天進場執行強制拆除作業，但疑因林家調不到機具而申請暫緩強拆。

地方原本動員居民進行抗爭的動作並不因暫緩強拆而停止，一早就有阿公阿嬤到場設置阻擾拆除的工事，活動中心大門口還請來大墓公坐鎮，甚至這群老人家還舉牌遊行及站路口表達抗議，展現守護鄉土的決心。新店區副區長吳志忠到場致意並表示，公所一定跟居民站在一起。

新店區長陳怡君表示，此案有民事及行政訴訟，因民事敗訴才會有強拆的問題，但行政訴訟一審是公所勝訴，目前正進行二審，因此，希望地院能等行政訴訟宣判後再執行強拆。否則，若行政訴訟公所勝訴，可是活動中心卻已遭拆除，公所屆時將要求恢復原狀。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋表示，經過擲筊取得大墓公的同意後，將大墓公的金身請來社區活動中心大門安奉，請大墓公「作主」保護這片土地。因為土地是大墓公的，任何人都不可以私自霸佔，由於隨時都有被拆除的危險，請居民們一起幫忙看顧這個屹立多年的社區空間。