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改造行人通行環境 新北管委會10月底前申請最高補助15萬

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為提供更好的通行環境，新北市針對公寓大廈留設通行的沿街步道及無遮簷人行道鋪面，將給予修繕補助，最高可補助15萬元。圖／新北市工務局提供
為提供更好的通行環境，新北市針對公寓大廈留設通行的沿街步道及無遮簷人行道鋪面，將給予修繕補助，最高可補助15萬元。圖／新北市工務局提供

行人環境提升逐漸受到關注，為提供更好的通行環境，新北市針對公寓大廈留設通行的沿街步道及無遮簷人行道鋪面，將給予修繕補助，鼓勵社區提升步行環境，新北工務局表示，符合資格的社區在10月前提出申請，就可獲最高15萬元補助。

近來行人安全意識提昇，工務局訂定「新北市政府辦理公寓大廈沿街步道式開放空間及無遮簷人行道鋪面修繕補助執行計畫」，盼提升行人通行環境安全。

工務局長祝惠美表示，沿街步道式開放空間及無遮簷人行道土地都是社區共同持有，但依規定，必須供公眾通行使用，一旦鋪面產生缺損、不平整或鬆動，影響通行安全時，皆由社區負責管理維護修繕。

祝惠美表示，感念社區無償將步道提供鄰里鄉親使用，決定酌予提供管委會補助，和社區一起分攤修繕經費，共同改善通行環境的安全與公益性。

祝惠美指出，本計畫補助對象為104年3月19日「新北市公共開放空間管理維護基金計算管理運用要點」公布施行前，領得使用執照且報備有案的公寓大廈管理組織。

申請補助案將分兩階段審查，第1階段「修繕計畫送審」，由管理組織檢送修繕計畫及圖說等資料送工務局審查，文件備齊經同意後，社區才能開始施作；第2階段是「補助金額撥付」，按照管理組織申報的實際支出金額補助二分之一，依開放空間或無遮簷人行道臨接道路長度分級補助，最高可獲得補助金額15萬元。

人行道 公寓

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