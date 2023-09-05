守護學童安全 汐止青山國中小通學路會勘要改善

在汐止區的青山國中小校門口前，每天上放學，好多學生過馬路，不過，相關交通標線、號誌似乎還有改善空間，今(5)日新北市議員張錦豪就召集了相關單位人員現場會勘，除了增設行人觸控按鈕，也將補強交通標線，讓學生的通學路更安全。

自強里長康金龍說，今天很感謝大家來關心學校，在大校口前的路口，在上下課的時候人真的很多，為了兒童安全，請議員張錦豪幫忙增設按壓式的行人控制鈕，讓學童、行人過馬路更加有保障。

青山國中小校長王如杏指出，守護孩子的交通安全是最重要的，已經開學了，今天很感謝議員以及里長、市府交通局對學童安全的關心，在討論後也將增加青山國中小校門口外的紅綠燈的行人按壓裝置，另外，地面的一些交通標線斑駁的部分也會做補強，讓學童在上放學有更明確的交通指示更安全。

新北市議員張錦豪表示，在青山國中小長期以來都很需要上下放安全方面的維護，包括標線型人行道已經斑駁，希望能夠補強鮮明化，另外，青山路與莊敬街路口要增設行人觸控按鈕，讓行人通過有更安全的指示，另外，學校前道路前後要增畫慢字，讓大家到學校週邊時，有更明顯的標誌標線可以依循，也能更安全的通過。