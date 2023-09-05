汐止農會銀髮長輩顧健康 推出延緩失智課程加餐點

汐止區農會在休閒中心的銀髮俱樂部，每個禮拜都安排不同課程，豐富長輩們的生活，而今(5)日延緩失智課程，不但有健康講座，還安排手做吊飾，中午共餐的餐點也特別是針對延緩失智的菜色，一整套顧健康，汐止區長林慶豐也特地前往關心，並且為長輩們打菜。

汐止區農會推廣部李莉慈表示，今天綠照主題是失智的認識跟預防，有老師先介紹失智，接著針對手眼協調有做了一些肢體動作，讓他們暖身，還做了手作品，中午用餐的餐點也是搭配失智的主題，提供了鯖魚、膳食纖維的南瓜、還有深綠色的蔬菜綠色花椰菜，給長輩滿滿對失智的認識。

汐止區長林慶豐指出，今天特別來到汐止農會在汐萬路這邊綠色食農的教育中心，參加長者的共餐活動，很開心汐止農會非常用心，規劃延緩失智的相關課程以及手作課，今天也來做一些市政宣導，歡迎所有的長者多多走出來，一起來共餐。

一大早，長輩們就坐在教室裡認真上課，先是聽了專業的健康講座認識失智，接著就是手作課程，以中國結做成一個個獨一無二的吊飾，讓長輩都能開心學習，也守護他們的健康。