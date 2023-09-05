避免地震影響抽水站防洪 新北84座抽水站應變演練

汛期期間又是颱風季，新北水利局為增強抽水站人員對偶發或重大緊急地震處理應變能力，今7月起陸續至84座抽水站舉辦防災教育宣導暨緊急避難及應變演練，並於上月中完成，過程除演練流程，更利用火盆模擬火災場景，讓過程更加逼真。

水利局表示，抽水站每年至少一次地震自衛編組演練，這次主要模擬強震發生時，抽水站人員利用原先自衛消防編組，轉變成地震任務編組。過程除基本人身掩護外，再引導至戶外固定集結點疏散及清點人數，並檢視抽水站內設備是否有損壞故障。

水利局長宋德仁指出，地震停止後，抽水站各站人員立即啟動實地勘查確認設備，像是目視抽水站站體、水門（重力閘門、引水閘門）撈汙機及貯油槽結構物有無裂縫或傾倒，並針對機組逐台檢視螺絲有無鬆脫或偏移，還有發電機、冷卻系統、訊號及感測設備等功能，確認設備安全無虞後，才能進一步開啟機器測試運轉是否正常。