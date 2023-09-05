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避免地震影響抽水站防洪 新北84座抽水站應變演練

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
水利局人員在地震過後檢查抽水機組是否有遭受損害。圖／新北水利局提供
水利局人員在地震過後檢查抽水機組是否有遭受損害。圖／新北水利局提供

汛期期間又是颱風季，新北水利局為增強抽水站人員對偶發或重大緊急地震處理應變能力，今7月起陸續至84座抽水站舉辦防災教育宣導暨緊急避難及應變演練，並於上月中完成，過程除演練流程，更利用火盆模擬火災場景，讓過程更加逼真。

水利局表示，抽水站每年至少一次地震自衛編組演練，這次主要模擬強震發生時，抽水站人員利用原先自衛消防編組，轉變成地震任務編組。過程除基本人身掩護外，再引導至戶外固定集結點疏散及清點人數，並檢視抽水站內設備是否有損壞故障。

水利局長宋德仁指出，地震停止後，抽水站各站人員立即啟動實地勘查確認設備，像是目視抽水站站體、水門（重力閘門、引水閘門）撈汙機及貯油槽結構物有無裂縫或傾倒，並針對機組逐台檢視螺絲有無鬆脫或偏移，還有發電機、冷卻系統、訊號及感測設備等功能，確認設備安全無虞後，才能進一步開啟機器測試運轉是否正常。

西盛抽水站李站長說，去年9月地震時，新北市震度最大達3級，當時在抽水站機房，地震一開始搖晃，立刻先蹲在牆角避難等待地震停止，之後並依規定檢查設備皆可正常運作，藉由地震演練可了解地震防災措施，也提升應變能力及熟悉處理流程。

水利局副局長黃正誠指揮官至西盛抽水站參加地震防災演練。圖／新北水利局提供
水利局副局長黃正誠指揮官至西盛抽水站參加地震防災演練。圖／新北水利局提供
抽水站人員演練地震發生時，先進行避難，躲在桌下或是牆角，直到地震停止。圖／新北水利局提供
抽水站人員演練地震發生時，先進行避難，躲在桌下或是牆角，直到地震停止。圖／新北水利局提供
水利局人員使用示範用火盆模擬火災，練習使用滅火器滅火。圖／新北水利局提供
水利局人員使用示範用火盆模擬火災，練習使用滅火器滅火。圖／新北水利局提供

地震 水利局

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