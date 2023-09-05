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金山公所媒合公益團體發物資 造福158戶低收戶

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區公所媒合社福、公益團體物資，發放給區內的弱勢民眾，希望透過物資能夠豐盛弱勢家戶的生活。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區公所媒合社福、公益團體物資，發放給區內的弱勢民眾，希望透過物資能夠豐盛弱勢家戶的生活。 圖／紅樹林有線電視提供

為了照顧弱勢民眾的生活需求，金山區公所每年都會媒合社福、公益團體物資，發放給區內的弱勢民眾，近來由財團法人文豪社會福利基金會捐贈物資到金山區公所，而公所也趕緊趁著物資的保鮮期，將物資發放給區內低收家戶，希望透過物資能夠豐盛弱勢家戶的生活。

金山區長劉昌松指出，這次發放的對象是金山區低收入戶158戶，特別的是在金山甘藷盛產的季節，公所在物資裡加贈了一箱五台斤的金山地瓜，希望讓低收家戶品嚐在地土壤孕育最新鮮的農特產品，也透過善心團體的物資，讓低收家戶的民生必需品不虞匱乏。

金山區長劉昌松也發放物資的現場一一的將新鮮地瓜分享給低收家戶，此外，這次的物資裡有麵線、沖泡飲品與知名小吃店調理包，公所希望能夠為低收家戶補充營養，也期待透過物資捐贈的拋磚引玉，引起更多善心團體的關注，藉此幫助到更多有需要弱勢家庭。

金山 低收入戶

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