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黃國昌自拆占國有地違建 新北：9/8現勘確認

中央社／ 新北5日電

前立委黃國昌位於汐止區的透天厝及鄰居共9戶，因占用國有地被市府要求9月7日前拆除，黃國昌日前自拆。地政局說，最快8日現勘確認，若仍有占用戶未拆都將開罰新台幣6萬元。

黃國昌位於新北市汐止區的透天厝及鄰居8戶，遭國有財產署認定侵占國有地。據了解，黃國昌家日前已雇工自拆涉占國有地的違建，但同樣占用國有地的鄰居，仍有人未進行拆除。

地政局說，8月4日發文黃國昌及其他8戶占用戶，須30天內恢復合法使用，依照收文翌日起算，最後的期限為9月7日。地政局最快會於8日現勘確認。若現勘確認僅有黃國昌自拆，其餘未拆除違建占用戶，將依違反區域計畫法與非都市土地使用管制規則，各裁罰6萬元。

至於民主進步黨籍新北市議員張錦豪日前在社群網站臉書Facebook表示，黃國昌女兒持有的新北市汐止區水源段162地號、黃國昌持有的163地號，共有20到25個停車位。另有媒體報導，土地承租人指是自己把土地改為停車場使用，黃國昌不知情。

新北市府交通局表示，由於162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」、163地號土地是「道路用地」。「道路用地」屬既成道路，本來就可停放車輛，不需申請臨時路外停車場。但「保護區」土地有申設必要。

交通局表示，日前發文要求在15天內申請臨時路外停車場設置許可；由於逾期仍未提出停車場申請許可，交通局已於7月31日與8月24日2度稽查時，依停車場法裁處土地承租人各3000元與9000元罰鍰，且持續要求15天內限期改正與列管稽查，最高可開罰到1萬5000元。

城鄉局表示，汐止保護區土地違規設停車場使用，經限期8月27日前改善，28日現勘未改善下，已依都市計畫法規定，裁處違規行為人（承租者）6萬元罰鍰，並限期違規人於公文書送達後30天內改善，若未改善，將按次裁處9萬元。

黃國昌 停車場

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