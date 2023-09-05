石碇獨老堅守老屋種菜 聽到這曲想起老伴...哭了

家住石碇山區的82歲許阿公的妻子早逝，5名子女長大後多在南部，他一人堅持守在與妻子打拚而來的山屋種菜。新北市社會局和石碇區公所媒合花雅戲曲藝術教育推廣協會，戲曲學院師生們直接上山搬演「梁山伯與祝英台」與「苦守寒窯」等傳統戲曲，聽著聽著，許阿公想起年幼看野台戲記憶，加上戲曲感人故事，想起往生多年的老伴，讓他感動得涕泗縱橫，直呼「少年仔，你們什麼時候再來？」，連師生也紅了眼眶。

許阿公年輕時從事工地零工，和妻子拉拔5名子女長大，他因手藝精巧，在台灣80年代房地產起飛時，製作的建物模型受到建商青睞，不過太太在55歲即往生，5個子女又分別往南部發展，雖偶而返家探視，他多是一人獨守山上老屋，種菜養生。

新北市社會局2年前推出「獨老五福樂活計畫」，以全面關照長輩居家、生活、行動、身心、老人保護等五個面向，並委由一些民團組織協力照顧，這次市府結合新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會和國立台灣戲曲學院，一起將傳統京劇和歌仔戲等戲曲音樂帶上山。

協會總幹事潘俊仁及戲曲學院老師李亦舒帶領2位學生，在石碇區長劉彥伯等人陪同下，專程上山為許阿公表演，表演前師生還簡短介紹戲曲、故事背景及身段示範教學，讓許阿公更能融入戲曲情境中。

在老師李亦舒的中阮、同學井維寬擊木箱鼓樂音下，加上京劇學系蔣傅宇同學唱的「梁山伯與祝英台」，潘俊仁更帶入歌仔戲薛、王故事，一曲「我身騎白馬走三關，改換素衣回中原…」，讓許阿公感動流涕，直呼希望師生們能再來。