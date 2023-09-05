北市社宅青銀換居租期延長 長者直呼「有電梯好方便」

台北市長蔣萬安上任積極推動「社會住宅青銀換居計畫」，今年上半年新增南港東明社宅共5戶，目前已全數媒合成功，6月再釋出北投洲美社會住宅三房型，提供給需要與家人同住的長者承租，都發局說明，考量高齡長者入住社宅已適應社區生活，又因老化不適宜重複搬遷，已於今年6月20日公告將租期延長，由6年延長為12年，將持續推動精進。

都發局說明，「社會住宅青銀換居計畫」為蔣萬安上任後的重點政策，鼓勵長者換居至社會住宅，同時釋出無電梯舊公寓給需要的市民承租，今年1月新增東明社會住宅作為換居標的，因區位條件良好，又有各種房型選擇，5戶已全數媒合入住，長者的原公寓也都順利出租給需要就近就業、就學的家庭承租。

將買菜視為日常生活的陳女士原本住在屋齡46年的無電梯老舊公寓裡，但隨著年紀增長，提菜籃爬樓梯，越來越吃力，陳媽媽坦言，公寓已住了40年，有感情，不過日漸年邁每天爬樓梯，真的很辛苦，子女考量媽媽身體狀況，希望能讓媽媽住進有電梯的社宅，才會替媽媽申請青銀換居。

蔣萬安也主動向陳女士一家提出邀約，至舊居拜訪陳，瞭解對於青銀換居計畫的心聲，今年母親節前夕，蔣特定訪視東明社宅也前往關心陳家母女搬到社宅後生活，也直呼「搬到有電梯的大樓真的非常舒適方便！」

都發局表示，考量高齡長者入住社宅已逐漸適應社區生活，又因老化不適宜重複搬遷，已於今年6月20日公告將租期延長，由6年延長為12年，未來市府將持續推動「社會住宅青銀換居計畫」。

都發局說，目前提供內湖行善社會住宅、萬華青年1區社會住宅、南港東明社會住宅、北投洲美社會住宅持續媒合中，未來也會滾動檢討新增佈點，歡迎有需求的高齡長者向都發局提出申請。