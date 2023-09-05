蔣萬安談山道猴子 鼓勵新手機車駕駛受道安訓練

台北市交通事故傷亡車種多為機車，為了降低事故量，市長蔣萬安今天引用「山道猴子的一生」故事，鼓勵新手駕駛使用交通局提供的機車道路安駕訓練補助，了解生命無價。

台北市交通局統計，每年9月開始至年底是台北市交通事故好發期，其中交通事故傷亡車種逾7成為機車，肇事人又多為剛考取駕照的18至24歲新手駕駛。

配合交通安全月，台北市交通局今天舉辦「機車新學騎，安駕逗陣行」記者會，鼓勵民眾參與機車駕訓班及道路安駕訓練，其中駕訓班補助新台幣1300元，道路安駕訓練共補助2400元。

台北市長蔣萬安致詞表示，人本交通是新市府施政的重中之重，除了已在5月成立府級專案小組，正式推動行人安全友善計畫，也希望藉著交通安全月特別宣導機車駕駛安全，降低事故發生率。

蔣萬安提及，他昨天在兒子的推薦下看了「山道猴子的一生」YouTube影片，裡頭提到許多交通安全觀念，鼓勵剛考到駕照的年輕民眾除了參與道路安駕訓練，也可以觀看這部影片，理解生命無價、行車安全。

交通局表示，機車駕訓補助每年約3000人申請，機車道路安駕訓練補助則是今年開始試辦，課程內容包含轉彎、變換車道、行人停讓、保持安全車距、煞車要領等，民眾至合作駕訓班報名即享有補助。