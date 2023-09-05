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台灣設計展21年來新北首登場 侯友宜：羨慕別縣市辦2次

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
2023台灣設計展首次在新北市開展。記者劉懿萱／攝影
2023台灣設計展首次在新北市開展。記者劉懿萱／攝影

2023台灣設計展首次在新北市開展，市府預估單日最高能帶來20萬人次。新北市長侯友宜今說，蠻羨慕有些縣市辦2次，台灣設計展21年終於「圈到」新北市，而新北美術館在他副市長任內招標，總算在10月6日第一次啟用，配合台灣設計展，讓三鶯文創成為北台灣藝術重鎮。

台灣設計展已開辦21年，今年首次到新北市舉辦。2023台灣設計展10月6日至22日將在三鶯地區登場，並以「○起來」（圈起來）為主題。侯友宜今出席台灣設計展開展記者會致詞說，新北是環抱的地形，有山有海，且環抱多元族群，因為有城鄉差距跟北市不一樣。

侯說，他這幾年不斷在做市場、公園及都更，改建得好看、不斷做城市美學。這次新美館也是他副市長任內招標，總算要在10月6日第一次啟用「但還不是開幕」，邀請大家一起來，牽起友誼之手。

經濟部次長林全能說，台灣在硬體的製造很響亮，但不希望只有硬體強，也要有軟實力，就需要設計價值介入，因此從2003年開辦台灣設計展，前面10年與地方合作活化閒置場域，後續開始加入地方特色，支持地方產業，到現在各縣市舉辦促進地方產業，今年首次與新北市合作，不僅有5大主展區也有衛星展區，如衛捷運站等加入，盼大家來參觀。

文化局長張䕒育說，新美館第二期工程已在8月底完成，經過兩個月的檢驗、取得使用執照後，新美館將在10月如期啟用，不過未來做美術館的細部裝潢，還需要等設計展結束、開始裝潢後，明年初才會正式開館。

2023台灣設計展主展區包括新北美術館、陶瓷博物館、鶯歌國民運動中心、鶯歌同慶市民活動中心及新太源藝術工坊。交通局預估平日將湧入9萬人次，假日可達20萬人次，然而鶯歌腹地狹小，且早已是觀光景點，附近停車場嚴重不足，交通壓力大。

交通局交安科長林碧芬說，交通局將在鳳鳴重劃區設置800格停車位、300個機車位，提供接駁車讓民眾往返，並鼓勵使用大眾運輸，加開台鐵鶯歌站北上與南下、6條公車路線班次及班距等。同時設置外圍攔截導引，提高外圍停車意願。

2023台灣設計展首次在新北市開展。記者劉懿萱／攝影
2023台灣設計展首次在新北市開展。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席2023台灣設計展開展記者會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席2023台灣設計展開展記者會。記者劉懿萱／攝影

經濟部次長林全能今出席2023台灣設計展開展記者會。記者劉懿萱／攝影
經濟部次長林全能今出席2023台灣設計展開展記者會。記者劉懿萱／攝影
2023台灣設計展首次在新北市開展。記者劉懿萱／攝影
2023台灣設計展首次在新北市開展。記者劉懿萱／攝影

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