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全台登革熱突破4000例！北市本土個案再＋1

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市文山區再新增一例本土登革熱個案。圖／衛生局提供
北市文山區再新增一例本土登革熱個案。圖／衛生局提供

北市衛生局新增1例登革熱本土個案，為1名40歲男性居住文山區，採檢後確診，個案於潛伏期間有台南市活動史，也是文山區第3例本土個案，衛生局提醒，目前全台已經超過4000例確診病例，呼籲民眾檢視室內外環境是否有堆置廢棄的容器，清潔積水容器，消除孳生源。

台北市新增1例登革熱本土確定病例，為40多歲男性，居住文山區，8月31日出現發燒、發冷、頭痛、肌肉痠痛等症狀，9月1日就醫後通報採檢，9月4日研判確診。個案於潛伏期間有台南市活動史，2位同住家人皆無症狀。文山區級應變工作小組已發動社區清潔日，清除社區孳生源及環境噴消等防治工作。

北市衛生局表示今年截至9月4日，台北市累計36例登革熱確診病例，其中境外移入27例，本土病例9例，分佈於4個行政區，含文山區及北投區各3例、中山區2例、大同區1例。

衛生局說明，有鑑於國內登革熱疫情持續升溫，累計確定病例逾4000例，呼籲民眾運用「巡、倒、清、刷」檢視室內外環境是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，如有積水務必倒掉，並進行容器減量，讓病媒蚊沒有地方產卵繁殖，並刷除容器內壁蟲卵，以避免雨後積水蟲卵有機會再孵化為成蚊，如有持續使用的容器請加蓋。

衛生局 登革熱 確診

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