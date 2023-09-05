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台南體3將完工 市府旁西濱路段重新規畫路口改善工程

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市交通局為因應「體3」地下停車場完工，重新規畫中華西路與南島路口改善工程，已完成增設中華西路南北向左轉專用道及庇護島。圖／南市交通局提供
台南市交通局為因應「體3」地下停車場完工，重新規畫中華西路與南島路口改善工程，已完成增設中華西路南北向左轉專用道及庇護島。圖／南市交通局提供

台南市交通局為因應「體3」地下停車場完工在即及整體車流紓解配套，重新規畫中華西路與南島路口改善工程，已完成增設中華西路南北向左轉專用道及庇護島，搭配左轉專用時相號誌，除提高行車效率，也能保障交通安全。

交通局長王銘德指出，中華西路與南島路口鄰近市政府、市議會、生活美學館及永華國民運動中心，考量未來體3地下場停車需求大，勢必要在該路口迴轉，另也有左轉進入市府車流，而目前中華西路車流量大，在路口等待左轉車輛常會阻礙到後方的直進車流，導致路口延滯與交通衝突，因此，在體3地下停車場即將完工啟用前，預先改善路口交通狀況，達到紓解車流及保障人車安全的目的。

王銘德說，交通局規畫中華西路南北向左轉專用車道，除部分分隔島重新規畫路口車道配置，增設左轉專用車道，搭配左轉專用時相號誌，以維路口安全。另為考量行人通行安全，交通局也增設庇護島、行穿線退縮，使駕駛保持正面視角面對行人通過，清楚察覺行人動向。

交通管制科長方川和表示，中華北路與大興街口左轉專用車道改善工程將於9月開工，交通局籲請用路人行經該路段時，請減速慢行，並遵照施工管制人員及指示行車，以維護交通安全，施工所造成不便，敬請用路人諒解。

台南市交通局為因應「體3」地下停車場完工，重新規畫中華西路與南島路口改善工程，已完成增設中華西路南北向左轉專用道及庇護島。圖／南市交通局提供
台南市交通局為因應「體3」地下停車場完工，重新規畫中華西路與南島路口改善工程，已完成增設中華西路南北向左轉專用道及庇護島。圖／南市交通局提供

車道 停車場

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