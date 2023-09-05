擬斥資百億元防洪 蔣萬安：將向中央爭取協助

台北市道路逢強降雨常積水，市府研擬斥資百億元將下水道容受量提升至每小時88.8毫米，市長蔣萬安說，將向中央積極爭取協助，有具體計畫就會申請前瞻預算。

台北市雨水下水道保護設計標準為每小時78.8毫米，但受到極端氣候影響，超過容受度的強降雨越來越頻繁，常有道路因此積水。工務局水利處已研擬防洪計畫，擬2030年將下水道保護標準提升至每小時88.8毫米，預算逾新台幣百億元。

蔣萬安今天上午在市政會議前接受媒體聯訪表示，為了積極改善台北市排水系統，將向中央積極爭取經費等協助，現階段也會透過提高抽水機組量能、在易淹水區蓋滯洪池等方式，多管齊下解決問題。

媒體追問，是否會在行政院會爭取前瞻預算。蔣萬安回應，一定會準備好，有具體計畫就向中央提出。

此外，國慶籌備委員會昨天公布，今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONALDAY」。蔣萬安對此表示，台北市政府辦的國慶活動一定會有「中華民國」。