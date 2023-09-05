新北議會26日開議 市長出席施政報告與否藍綠各持己見

新北市議會第4屆第2次定期會將在26日登場，今天出爐的日程表，市長施政報告與預算報告條列其中，但據傳新北市長侯友宜將在訪美後開始請假，是否到場藍綠持不同意見。藍營議員認為，無論是誰來報告，議員在乎重點在於報告內容品質好壞；綠營議員無奈表示，市長不來也拿他沒辦法，至少侯在施政報告應到場。新北市府回應，對於議會審定的議程都予尊重，並依照相關規定辦理。

新北市議會定期會從9月26日開始到12月4日，其中27日會議內容表列「市長施政報告」，10月24日至11月9日市政總質詢，另11月10日議程列「市長報告 113 年度總預算編製經過」，不過侯友宜據傳在訪美後9月21日，甚至訪美前就會請假，定期會幾乎不可能出席。

國民黨團書記長廖先翔表示，按規定施政報告由市長來議會報告，若市長請假則由副市長代理，無論是誰來報告，議員在乎的重點應該在於報告內容品質的好壞，與對市政願景的擘劃是否符合民眾期待；倘若市長訪美前就開始請假，在請假前也一定要跟市民報告市政如何延續，或當選了總統，能為新北帶來什麼過去無法改變的事情。

國民黨議員林金結則認為，選舉愈來愈靠近，既然市長已接收徵召，且起步已經比別人晚，就應該專心打選戰，請假3個月還是4個月他覺得沒差別。

林金結也說，新北市三位副市長在新北多年，劉和然在新北待了10幾20年，歷任教育局長、環保局長、副秘，另名副市長朱惕之也是工務局長出身，還有陳純敬也對新北各項建設瞭若指掌，都不是空降人員，交給他們對市政可以順利推展。他更強調，市長即便是請假，也不會不關心市政，如果有特殊狀況，隨時可銷假上班。

民進黨團總召鄭宇恩說，天要下雨、娘要嫁人，對於市長恐怕不來議會，她們也很無奈，在在顯示出市長無法兼顧選舉與市政，尤其第一線里長感受最深，大人不在家，很多局處都叫不動，先前淡水紅綠燈故障，反映多時才說廠商還沒招標無法立即更換。

鄭宇恩說，市長來施政報告是基本要求，關乎後續預算審查，這才是「好好做事情」，但現在事實證明，市長沒有辦法好好做事情，都是叫別人做。

民進黨議員黃淑君則說，如果找副市長「我要市長幹嘛」，預算審查前的市長施政報告，是115萬市民投給他對他的期待， 這近半年侯四處跑，也難怪民怨四起，支持度大幅下降。她也說，第一線公務人員都非常認真，但「上行下效」，長官不願為他們承擔，永遠都要第一線背鍋。