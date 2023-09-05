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板橋一處地下室隔10間套房做蝸居牟利 新北強制斷電

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮。圖／新北工務局提供

單間套房在都會區是租屋熱門房型，不過有些房東會違規隔間，恐有安全疑慮。新北板橋大同街一處地下室，就有房東違規隔成10間套房出租，新北工務局為維護公共安全、避免造成憾事，執行強制斷電處分。

工務局說明，這次斷電場所位於板橋大同街，是一地上7層、地下2層建築物，地下1層原核准為店舖及自用儲藏室，屋主卻枉顧安全，擅自隔成10間套房出租牟利，且未依法辦理變更使用執照、室內裝修及建築物公共安全檢查簽證及申報，已違反建築法第73條第2項、77條之2及77條第3項及規定。

工務局指出，市府自110年底接獲民眾檢舉，積極輔導屋主改善，但迄今仍未改善完成，累計處分已達新台幣155萬元罰鍰，嚴重危害公共安全及租客安全，因此依建築法第91條規定，祭出強制執行停止供電處分，以杜絕潛在危險發生。

工務局補充，依照內政部107年4月24日台內營字第1070803969號函規定，6間以上出租套房歸類於「宿舍」用途，屬於高強度使用場所，除需辦理變更使用執照及室內裝修程序外，更必須定期申報建築物公共安全檢查，以確保場所逃生避難安全。

工務局長祝惠美指出，市府自106年起，針對6間以上違規出租套房成立專案小組輔導或拆除；截至112年8月，專案總數335件，其中306件已解列，尚餘29件持續要求改善或補辦手續並滾動檢討。

祝惠美強調，套房隔間應符合建築法相關規定，必須辦妥變更使用、室內裝修、公安申報等手續，一經查獲不合格者，最高可處新台幣30萬元以下罰鍰，且得連續處罰，必要時將停止供水供電或強制拆除。

新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮，市府強制斷電。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮，市府強制斷電。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮，市府強制斷電。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮，市府強制斷電。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮，市府強制斷電。圖／新北工務局提供
新北板橋大同街一處地下室，有房東違規隔成10間套房出租，恐有公共安全疑慮，市府強制斷電。圖／新北工務局提供

套房 建築

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