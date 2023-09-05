復康巴士預約不易 她捐1輛

新北市有逾17萬身心障礙者，許多年長者與身障者出門就醫仰賴復康巴士，新北市現有742輛復康巴士，若車齡達10年或里程達12萬5千公里就要汰換，實際營運556輛。新北市民宋春連昨捐一輛復康巴士給市府，市府秘書長邱敬斌見證受贈儀式，他說「我家也是復康巴士受惠者」，母親過世前3年搭復康巴士洗腎，帶給患者、家屬很大力量。

宋春連說，會動念捐復康巴士起源於親家是洗腎患者，談起預約復康巴士不容易，讓她決定行有餘力要捐復康巴士造福病友和家屬。宋也說，她連跑多個單位詢問「哪裡需要復康巴士？」問到市府社會局才談定，邱敬斌聽到宋春連反映「想捐找不到管道」，指示社會局要多宣導。

宋春連擔任麻吉家族愛心公益關懷協會顧問，該協會成立3年，有167名會員，以個案關懷、公益表演為主，理事長陳勝發等人出錢出力，協會成員凝聚力強，送愛到老人據點、孤兒院等。協會幹部昨陪宋春連出席捐車儀式，分享愛與感動。

宋捐贈的復康巴士是新北第742輛，其中671輛來自民間團體及市民奉獻。邱敬斌昨見證復康巴士捐贈，他憶起母親過世前洗腎多年，胞兄和他接送母親就醫，每趟出門都是大工程，得知有復康巴士資源後，母親出門不再折騰，也為家屬減壓。

新北市復康巴士委託育成基金會營運，凡低收入每月可享8趟免費，其他對象收費是計程車車資的三分之一。社會局統計，今年截至8月底，出車42萬多趟次，載客服務超過80萬人次。