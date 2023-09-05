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送件卡關 核一水保計畫又陷僵局

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導

核一室外乾式貯存場因水土保持計畫沒過卡關，遲遲無法除役。台電、新北市府纏訟數年，市府敗訴。然而台電、新北市府仍為是否重送水保計畫各執一詞，台電認為應直接核准水保計畫，農業局認為無水保計畫書圖無法核定，多次通知台電未果，8月函文請經濟部督導台電送件，台電也能從今年開辦線上平台送件。

台電發言人蔡志孟說，台電過去送審13次，市政府應有相關水保計畫內容，既然法院判決台電勝訴，市府應准予核定水保計畫，依照法院判決走，不應再有送件問題。

新北市府長期審查台電核一、核二興建室外乾貯場，核一水保計畫送審多達13次，最後提行政訴訟，今年3月台北高等行政法院判決市府敗訴，市府未再上訴，北高行4月26日核發判決確定書，應作准予核定行政處分。核定水保計畫的農業局表示，市府6月已多次通知台電，8月7日函文請經濟部督導台電送件，但台電至今尚未送件。

據了解，經濟部也在8月10日回文，指市府來函內容需再釐清，包括台電表示從未接獲新北市府書面通知、不應採取再審核及要求提送6份資料等。兩邊互不讓步，再度陷入僵局。

農業局說，市府正依法院判決辦理核定，但缺乏台電的水保計畫書圖，「無法蓋章如何核定？」如台電有水保計畫電子檔，也可利用水土保持數位治理平台送書圖，加速流程。

農業局補充，新北每年約有140件水土保持申請計畫，水土保持審查現已技術、行政審查分離，由農業局審查行政文件、水保專業單位審查專業技術，每案約使用1.5箱A4紙，一年需使用至少50萬張紙。今年推動「水土保持數位治理平台」，可線上送出申請書件、通知審查費用、開會議審查專業技術及核定水土保持計畫等，也適用核一水保計畫。

台電 核一

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