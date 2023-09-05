預定地遭收回 銀新生活城恐縮水

新北市長侯友宜推動的重要政策「銀新生活城」命運多舛，原規畫落腳中和區國防管理學院操場，因周邊住戶反對而撤案，市府另覓板樹體育館兩側國有地，中央卻把土地收回改規畫2100戶社宅，醫養園區大幅度縮水只剩長照機構，原先規畫的老人住宅、生活設施恐消失。新北市衛生局不放棄，表示會持續向中央爭取。

新北市「銀新生活城」參考日本附有服務的高齡住宅，低樓層支援周遭居民醫療、長照服務，含有社區藥局、居家服務及托老與托幼設施，中高樓層以附有服務的老人住宅、住宿型長照機構為主，並納入運動、停車場等生活空間。

中和預定地因住戶反對撤案，市府盤點新北市公有土地，選定在板橋振興段國有地F19、F4兩塊基地，更名為板樹醫養園區，不料中央營建署重新評估後，決定收回改做社宅，規畫2100戶，回饋部分空間讓地方作為醫養園區。

新北市衛生局高齡及長期照護科長吳玉鳳說，生活城原規畫200床日照、住宿機構，另有老人住宅與周邊生活設施，中央改作社宅後，雖有公益回饋空間，可能只剩住宿式及社區長照機構、居家長照機構辦公空間及複合型連攜診所等。

吳玉鳳強調，醫養長照服務空間不會小於3700坪，持續與中央協商與討論，會全力爭取，讓長者能夠安心就養。

市議員呂家愷表示，在高齡化時代，板樹醫養園區是令人期待的建設，可惜中央有其他考量，改為社宅後，可往融入醫養量能方向去實行，造福更多市民。市議員黃淑君說，板樹體育館未來要與捷運站共構，理解中央蓋社宅的考量，板樹體育館定調為無障礙運動空間，未來社宅可朝無障礙設計為方向，滿足長者需求。

台灣樂齡建築發展協會祕書長李柏憲說，老人住宅重點在提供無障礙空間，兼具生活服務資源，這些需求除提供現在的長者，也是為未來的自己預作打算。

李柏憲也表示，市府原先規畫內容包含健康長者住宅，與亞健康、失能長者的長照機構，屬於完整一條龍規畫，可避免住戶年老後，因住宅設計不符需求，被迫離開熟悉的社區與環境養老，如果放棄此一規畫就太可惜了。