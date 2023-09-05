建物公安申報 北市擬列入買賣註記

台北市未完成公安申報且未成立管委會8樓以上建物達944棟；商業區未完成外牆申報且未成立管委會的30年以上建物也有343棟。市長蔣萬安近日要求市府研商，將建物公安申報資訊，納入房屋買賣物件參考註記，並提供查詢。議員認為，市府應給協助，不能只想採用開罰、納買賣文件等負面手段，否則徒增民怨。市府回應，目前研商中，會再聽取各方意見。

為增進公寓大廈維護管理、並提升居住安全，台北市從今年起，8層樓以上建物須完成公安檢查申報，否則可依建築法及公寓大廈管理條例開罰，最高罰30萬元。台北市政府上周市政會議，都發局報告申報進度，結果還有近千棟8樓以上建物未完成公安申報。

另外，依據公寓大廈管理條例第29之1條，公寓大廈未成立管委會，經認定有危險之虞者，經通知後需於一定期限內成立管委會，台北市11樓以上建物，也還有8案具消防缺失，卻不符法令規定，建管處已經督導限期改善，並要求儘速成立管委會。

有不具名住戶表示，社區沒有成立管委會，是因社區許多都是高齡住戶，加上有的所有權人根本不住這裡，住戶參與度低，成立管委會流程又繁瑣，導致遲無法成立，更難公安申報。

也正因未完成公安申報的棟數還有近千棟，蔣萬安當場市政會議中裁示，指示建管處研議與專業機構擴大合作，或請民政系統協助，輔導成立管委會；另就公寓大廈無法成立管委會的原因，擬定具體計畫及未來4年推動目標。

議員林延鳳指出，過去她就曾協助劍潭整宅成立管委會，不過市府的申請流程繁瑣，市府應該是要扮演更積極、主動角色，主動進場協助成立管委會，而非僅透過宣導或被動受理心態，更不能只想到用開罰、納入買賣文件等負面規制手段，否則將徒增民怨，且收不到成效的「雙輸」，對於日後都更推展更將增添困難。

議員王欣儀表示，市府的確可以透過公權力，促成管委會成立，不過還需要相關輔導與協助，希望市府多一點獎鼓勵，軟硬兼施比較容易達到目標。

蔣萬安表示，建管處應列出重點宣導對象，以「輔導申報為主，裁罰為輔」立場，向所有權人及使用人說明市府多元獎勵協助方案，希望提升住戶成立管委會及申報意願。