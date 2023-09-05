聽障者福音 北市獲贈2千台助聽器

北市聽障者約有1萬3千人，台北市議長戴錫欽結合民間企業捐贈市價約1200萬、共2000台助聽器予北市府。社會局表示，只要設籍北市符合資格都可以申請，市長蔣萬安昨天出席捐贈儀式，盼結合民力，讓身心障礙者服務擴大效益。

社會局統計，台北市身障者約11萬7679人，其中聽障約1萬3千人，4分之3為65歲以上長者。蔣萬安表示，這次捐贈讓許多有聽力輔具需求的民眾，獲得適切的幫助，提升生活品質、減低資訊落差，增進其社會互動參與。

社會局長姚淑文表示，社會局一年投入超過1.9億元，補助台北市民購買租賃輔具，在既有補助政策下，本次公益捐贈活動擴大助聽器發放對象，經過聽力檢測屬聽力受損者，即可至指定門市領用助聽器。

社會局說明，本次助聽器捐贈對象為設籍或居住北市，符合65歲以上長者及55歲以上原住民、低收入戶及中低收入戶有需要聽損者、其他聽力受損有配戴助聽器需求者，可自行聯繫本次合作助聽器公司，預約免費聽力檢測，經聽力檢測確認符合助聽器規格配戴者，即可現場領用助聽器，領用期限至後年12月31日止。