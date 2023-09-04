下城活動中心強拆地方擬抗爭 新店區長：已暫緩拆

台北地院原訂對新北新店安坑下城社區活動中心執行強制拆除作業，引起地方部分居民不滿及準備抗爭。新店區長陳怡君表示，今天接獲法院暫緩執行公文，她希望整件事能有所轉圜。

安坑在地文史社團「暗坑文化工作室」指出，下城社區活動中心的土地所有權為「有應公廟」（在地俗稱大墓公）的「協同社」持有，然而地方林姓家族主張其祖先為「協同社」唯一管理人。

暗坑文化工作室指出，在林家提告拆屋還地下，因新店區公所在民事訴訟上敗訴，以致於林家申請強制執行拆除活動中心。而台北地方法院預定明天上午進行強制拆除作業，引起地方居民不滿與準備抗爭到底。

陳怡君向中央社表示，林家已向法院申請暫緩執行拆除，區公所今天上午接到法院通知，公所將等候法院通知下次執行的時間，因此，明天不會進行拆除。

她表示，目前此案有民事及行政訴訟，因民事敗訴才會有強拆的問題，但行政訴訟一審是公所勝訴，目前正進行二審，因此，希望台北地院能等行政訴訟宣判後再執行。否則，若行政訴訟公所勝訴，可是活動中心卻已遭拆除，公所屆時將要求恢復原狀。因此，希望這次暫緩執行後，能讓此事有轉圜餘地。

暗坑文化工作室執行長吳柏瑋向中央社表示，雖然有里長說可能暫緩拆除，卻沒有書面憑證，因此，在擔心遭到突襲拆除下，明天仍會動員在地長者及文史工作者，也會請在地神明「大墓公」來作主，一起守護下城社區活動中心。