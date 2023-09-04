影／秋遊揪友遊新北 新北推秋季24大系列活動

秋季到來，秋高氣爽成出遊好時機，新北推「秋遊─揪友遊新北，從微笑開始」秋季24大系列活動，包含特色美味、藝術設計、親子同遊、在地體驗、在地文化等多類活動，要讓民眾從9月一路暢遊到11月。

新北觀旅局說明，新北各局處紛紛於秋季推出許多別具特色的活動，有推廣在地特色美味的「萬里蟹-食蟹˙鱻味滿滿」、「新北好市節」、「三芝區茭白筍推廣活動」和「樹林紅麴文化節」，攜手藝術家推出「福爾摩沙北海岸藝術季」、「台灣設計展」、「幸福來了！435藝術聚落開放工作室日x 音樂市集」、「新朋友」展覽以及「淡水藝術嘉年華」。

適合親子同遊的「20週年觀光工廠趣遊派對」、「府中搞什麼鬼」；結合在地體驗的「新北市北海岸國際風箏節」、「全國古蹟日」、「藝起來八里𨑨迌(tshit-thô)」、「考出你的色」、「新北市眷村文化節」；融合在地文化風情的「泡：泡的千年與未來特展」、「鶯歌嘉年華」、「新北市泰山獅王文化節」、「國際小米年新北市原住民族聯合文化活動」、「烏來泰雅族歲時祭儀演變歷程特展」、「中和土地公文化祭」、「新北市客家義民爺文化祭」等，秋季系列活動將陸續登場。

此外，觀旅局的旅遊品牌「微笑山線」，將於10月14日舉辦「秋收之宴」大地餐食體驗活動，特別邀請當代採集藝術團隊，引領大家走進鶯歌山林，結合自然與味覺體驗，探索新北家山的土地滋味。

新北副市長陳純敬表示，市府希望將新北境內中央地方各區各類的活動及景點集結在一起，希望介紹給民眾，讓大家在秋高氣爽的季節能夠依照不同興趣到這些地點，包括海景、博物館及台灣設計展等，也把新北介紹給大家。