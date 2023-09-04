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新北最大場就博會明三重登場供4600職缺 不少起薪50K

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北最大場就博會即將於明天在三重登場。圖／新北市勞工局提供
新北最大場就博會即將於明天在三重登場。圖／新北市勞工局提供

新北最大場就博會即將在明天登場，新北市勞工局9月6日上午10時至下午2時，在三重綜合體育館舉辦大型就業博覽會，現場邀請100家廠商，提供超過4600個工作機會，包括逾千個兼職職缺，其中有不少50K起跳職缺等民眾來卡位。

勞工局長陳瑞嘉表示，旅宿餐飲業參加本場就博會的家數及提供的職缺數都位列第1，顯示隨著疫情趨緩，帶動旅遊及餐飲人潮暢旺，廠商急著將先前流失的員工找回來或加緊招募新血，其中包含饗賓餐旅、貳樓餐飲、雲雀國際等企業皆提供破百職缺。

次多者為科技製造業，提供技術工程師、硬體研發工程師及產品開發專員等職缺。

薪資部分35K以上職缺數占近5成，而金色三麥餐服儲備幹部、錢都店長及台灣愛惠浦機電工程師等職缺薪資更是從50K起跳；兼職職缺中，包含美商德盟全球凱展賣場行銷人員時薪上看220元，鼎王的計時服務專員時薪也從200元起跳。

新北市勞工局表示，本場就業博覽會現場也有設置不同主題宣導區，除結合中央資源力推「疫後改善缺工擴大就業方案」設立的疫後缺工服務專區，提供專案職缺查詢及開立推介卡服務，還有「AR/VR求職專區」，透過沉浸式體驗，身歷其境的了解職業訓練場域及職場環境，提升面試前就業準備力，更包括青年就業專區及履歷健診服務，運用全職涯輔導模式，協助青年釐清職涯方向。另邀請專業講師進行職涯講座主題演講，歡迎大家共襄盛舉。詳洽「新北市人力網」。

職缺 勞工局

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