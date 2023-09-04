快訊

海葵走了「雨彈狂襲」 高雄市宣布4個行政區明天停班停課

海葵下午還在澎湖滯留打轉 氣象局曝最新風雨預估

窗戶外發現鞋印！台中女童從9樓墜落送醫搶救不治 媽媽在家被通報才發現

聽新聞
test
0:00 / 0:00

核一水保計畫又陷僵局 新北：可線上申請盼台電送件

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
核一室外乾式貯存場因水土保持計畫沒過卡關，遲遲無法除役。本報系資料照
核一室外乾式貯存場因水土保持計畫沒過卡關，遲遲無法除役。本報系資料照

核一室外乾式貯存場因水土保持計畫沒過卡關，遲遲無法除役。台電、新北市府纏訟數年，市府敗訴。然而台電、新北市府仍為是否重送水保計畫各執一詞，台電認為應直接核准水保計畫，但農業局認為無水保計畫書圖無法核定，多次通知台電未果，8月函文請經濟部督導台電送件，台電也能從今年開辦線上平台送件。

新北市府長期審查台電核一、核二興建室外乾貯場，核一水保計畫送審多達13次，最後提行政訴訟，今年3月台北高等行政法院判決市府敗訴，市府未再上訴，北高行4月26日核發判決確定書，應作准予核定行政處分。核定水保計畫的農業局表示，市府6月已多次通知台電，8月7日函文請經濟部督導台電送件，但台電至今尚未送件。

據了解，經濟部也在8月10日回文，指市府來函內容需再釐清，包括台電表示從未接獲新北市府書面通知、不應採取再審核及要求提送6份資料等。兩邊互不讓步，再度陷入僵局。

台電發言人蔡志孟說，台電過去送審13次，新北市府應有相關水保計畫內容，既然法院判決台電勝訴，新北市府應准予核定水保計畫，依照法院判決走，認為不應再有送件問題。

農業局說，新北市府正依法院判決辦理核定，但缺乏台電的水保計畫書圖，「無法蓋章如何核定？」如台電有水保計畫電子檔，也可利用水土保持數位治理平台送書圖，加速流程。

農業局補充，新北每年約有140件水土保持申請計畫，水土保持審查現已技術、行政審查分離，由農業局審查行政文件、水保專業單位審查專業技術，每案約使用1.5箱A4紙，一年需使用至少50萬張紙。今年推動「水土保持數位治理平台」，可線上送出申請書件、通知審查費用、召開會議審查專業技術及核定水土保持計畫等，也適用核一水保計畫。

新北農業局表示，台電有核一廠室外貯存場水保計畫電子檔，也可利用水土保持數位治理平台送書圖，加速流程。圖／新北農業局提供
新北農業局表示，台電有核一廠室外貯存場水保計畫電子檔，也可利用水土保持數位治理平台送書圖，加速流程。圖／新北農業局提供

台電 核一

延伸閱讀

海葵造成彰化2千戶停電 中午前完成搶修

新北15間運動中心9月9日免費用 買運動方案抽iPhone15

海葵致金門全島近700戶停電 台電漏夜冒風雨搶修

颱風造成雲林1.8萬戶停電 台電冒雨上山下海搶修

相關新聞

影／秋遊揪友遊新北 新北推秋季24大系列活動

秋季到來，秋高氣爽成出遊好時機，新北推「秋遊─揪友遊新北，從微笑開始」秋季24大系列活動，包含特色美味、藝術設計、親子同...

新北最大場就博會明三重登場供4600職缺 不少起薪50K

新北最大場就博會即將在明天登場，新北市勞工局9月6日上午10時至下午2時，在三重綜合體育館舉辦大型就業博覽會，現場邀請1...

核一水保計畫又陷僵局 新北：可線上申請盼台電送件

核一室外乾式貯存場因水土保持計畫沒過卡關，遲遲無法除役。台電、新北市府纏訟數年，市府敗訴。然而台電、新北市府仍為是否重送...

預定地改蓋社宅 新北市「銀新生活城」恐縮水

新北市長侯友宜上任的重要政策「銀新生活城」命運多舛，原規畫落腳中和區國防管理學院操場，因周邊住戶反對綠地變老人社區而撤案...

海葵颱風來襲挾雨勢 新北道路出現「雀躍的水溝蓋」

海葵颱風來襲，新北市汐止區過去24小時累積60毫米雨量，汐止南陽街的人孔蓋今不斷跳動，民眾拍下貼網提醒用路人小心駕駛，網...

新北15間運動中心9月9日免費用 買運動方案抽iPhone15

9月9日國民體育日，新北市體育處祭優惠活動，當天免費使用運動中心體適能館、游泳池，還能抽新北幣500元及專屬優惠劵100...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦