北市：接到已申請低收或清寒證明電話 勿上當

台北市社會局今天表示，中山社會福利服務中心電話遭詐騙集團冒用，打給民眾稱已拿證件申請低收入戶或清寒證明。社會局指這些都是造假，民眾切勿上當。

北市社會局以新聞稿表示，中山社會福利服務中心近期接獲多起南部民眾來電詢問，有不明人士自稱為社會局人員，告知民眾已拿其證件申請低收入戶或清寒證明，並冒用中心電話提供承辦人員姓名及分機。

社會局表示，承辦人姓名及分機皆為造假，請民眾勿上當。

社會局說，低收入戶是以民眾戶籍地直轄市或縣市政府鄉鎮市區公所為受理單位，經審核後核定，社工人員不會主動向民眾索取個人資料主動申辦低收入戶或清寒證明，請民眾勿受騙。

社會局提醒，民眾若接獲此類詐騙資訊，可先行致電中山社會福利服務中心，或撥打165反詐騙專線求證，切勿依照電話指示操作或者直接回撥詐騙集團提供的電話號碼，也不要提供個人資料。