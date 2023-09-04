雙溪三港社區手做編織很有趣 男性巧手不輸女性

為了陪伴偏鄉長者，讓他們願意走出家門和社區互動，雙溪區公所媒合台灣公益聯盟，今(4)日到雙溪三港社區與長者進行共學共餐活動，教長者運用毛線手做，除了訓練手部的靈活度，也展現長者的創意，現場的長輩中，也有不少男性長輩，雖然是第一次嘗試針線活，但都有一雙巧手做出自己獨一無二的作品。

雙溪區隸屬偏鄉且因資源匱乏，青壯年人口外流，加上出生率低，因此造成地方人口老化嚴重之現象，凸顯出偏鄉地區老人服務的重要性。有鑒於此為讓長者走出家門與社區鄰里互動、相互陪伴，促進其身心健康，設計了手作課程，讓長者一起「共學」，將平日資源回收中的廢棄布品(衣物、襪子等)經由動動腦、動動手的課程中製作成可愛飾品，藉此活動提高社區長者社會參與動機及連結社會支持網絡。

區公所社會人文課課長林月霞表示，活動鼓勵長者走出戶外以落實「強化高齡社會之公共支持」，鼓勵長者走出戶外增加社會參與，在互動中串聯起鄰里之間的情誼，透過互動形成互為照顧網絡資源。

台灣公益聯盟偏鄉與地方發展部組長蘇珊筠說，透過共學活動提高社區長者社會參與動機及連結社會支持網絡，也開心今天來到雙溪區三港社區，長者參與很熱絡，即使不黯手作，但依舊有著高度興趣，尤其男性比例不低，也是令人相當意外。