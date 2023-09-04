快訊

王義川4點推論柯文哲妹將接竹市副市長 竹市府晚間發聲了

節氣白露將至！ 這「四生肖」財氣滾滾、運勢如虹

三芝舞動銀髮活力秀將登場 三和社區長輩加緊練習

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
三芝區公所9月21日辦理舞動銀髮活力秀，三和社區長輩認真練習，將最好的一面給表現出來。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝區公所9月21日辦理舞動銀髮活力秀，三和社區長輩認真練習，將最好的一面給表現出來。 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區公所每年都會為個社區長輩打造一個展現熱力的舞台，辦理舞動銀髮活力秀，今年的活動將在9月21日登場，每年都展現活潑與熱情的三和社區長輩，今年也在社區講師的帶領之下認真練習，就是要在舞動銀髮活力秀上，將最好的一面給表現出來。

三和社區何講師說，其實舞動銀髮活力秀最主要的目的，還是鼓勵長輩多多就到社區學習，甚至是動一動身體、活絡筋骨，以三和社區的課程來說，不只是舞蹈，還有訓練肌肉、肢體協調的伸展體操也都有教，其中最讓人感動的是，社區中長輩的進步，讓運動不只是健康促進，還可以延緩失能。

長輩們手拿著彩色絲巾跟著節奏舞動，認真的向老師學習舞步，一次一次的練習都不覺得辛苦，反而還加深了長輩臉上的笑容，三和社區在愉快、和樂的氣氛下學習，期待在9月21日舞動銀髮活力秀的舞台上，舞出最亮眼動人的成果，贏得觀眾們的熱情喝采與掌聲。

長輩 舞台 運動

延伸閱讀

前瞻推動銀髮健身俱樂部 專業教練「帶練」長輩健身

暖暖一處社區臨路造景的樹木傾倒 砸中停放路旁汽車

屏縣府推銀髮人才！超商職場體驗獲青睞 打造樂齡就業環境

公務見習進入尾聲 淡大生熱誠服務三芝民眾

相關新聞

影／秋遊揪友遊新北 新北推秋季24大系列活動

秋季到來，秋高氣爽成出遊好時機，新北推「秋遊─揪友遊新北，從微笑開始」秋季24大系列活動，包含特色美味、藝術設計、親子同...

新北最大場就博會明三重登場供4600職缺 不少起薪50K

新北最大場就博會即將在明天登場，新北市勞工局9月6日上午10時至下午2時，在三重綜合體育館舉辦大型就業博覽會，現場邀請1...

核一水保計畫又陷僵局 新北：可線上申請盼台電送件

核一室外乾式貯存場因水土保持計畫沒過卡關，遲遲無法除役。台電、新北市府纏訟數年，市府敗訴。然而台電、新北市府仍為是否重送...

預定地改蓋社宅 新北市「銀新生活城」恐縮水

新北市長侯友宜上任的重要政策「銀新生活城」命運多舛，原規畫落腳中和區國防管理學院操場，因周邊住戶反對綠地變老人社區而撤案...

海葵颱風來襲挾雨勢 新北道路出現「雀躍的水溝蓋」

海葵颱風來襲，新北市汐止區過去24小時累積60毫米雨量，汐止南陽街的人孔蓋今不斷跳動，民眾拍下貼網提醒用路人小心駕駛，網...

新北15間運動中心9月9日免費用 買運動方案抽iPhone15

9月9日國民體育日，新北市體育處祭優惠活動，當天免費使用運動中心體適能館、游泳池，還能抽新北幣500元及專屬優惠劵100...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦