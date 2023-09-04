三芝舞動銀髮活力秀將登場 三和社區長輩加緊練習

三芝區公所每年都會為個社區長輩打造一個展現熱力的舞台，辦理舞動銀髮活力秀，今年的活動將在9月21日登場，每年都展現活潑與熱情的三和社區長輩，今年也在社區講師的帶領之下認真練習，就是要在舞動銀髮活力秀上，將最好的一面給表現出來。

三和社區何講師說，其實舞動銀髮活力秀最主要的目的，還是鼓勵長輩多多就到社區學習，甚至是動一動身體、活絡筋骨，以三和社區的課程來說，不只是舞蹈，還有訓練肌肉、肢體協調的伸展體操也都有教，其中最讓人感動的是，社區中長輩的進步，讓運動不只是健康促進，還可以延緩失能。

長輩們手拿著彩色絲巾跟著節奏舞動，認真的向老師學習舞步，一次一次的練習都不覺得辛苦，反而還加深了長輩臉上的笑容，三和社區在愉快、和樂的氣氛下學習，期待在9月21日舞動銀髮活力秀的舞台上，舞出最亮眼動人的成果，贏得觀眾們的熱情喝采與掌聲。